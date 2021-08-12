Yangın söndürme uçaklarının bakımını yapmayan önceki THK yönetimi iki özel jet almış

Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlara Türkiye'nin dört bir yanından yükselen alevler eklendi. Eş zamanlı söndürme operasyonları sürerken ortaya atılan 'THK uçakları neden yok?' sorusu gündemi uzun süre meşgul etti.

Önceki yönetim uçaklara bakım yapmadı

2019'da kayyum yönetimi atanan kuruma ait uçaklara uzun yıllardır bakım yapılmadığı, bir kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiği 4 tanesinin ise 5 milyon dolarlık masrafının olduğu ortaya çıktı.

Kayyum 1.8 milyar TL borçla devraldı

Kayyum heyetinin 1.8 milyar TL'lik borçla devraldığı kurumun hesapları incelendiğinde, yangın söndürme uçaklarına bakım yapmayan önceki yönetimin 2 adet özel jet aldığı belirlendi.

THK'ya ait özel jetler.

6 milyon dolara 2 özel jet

6 milyon dolara satın alınan uçaklardan biri, envantere girdikten kısa bir süre sonra Avusturya'da arıza yaptı. 600 bin dolarlık tamir ücreti çıkan uçak için THK yönetimi 'onarılsın' talebi gönderildi.

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Tamir edildi ama parası ödenmedi

Avusturya'daki bir bakım şirketi tarafından işlem tamamlandı. Uçak yeniden uçar hale geldi ancak tamir ücreti ödenmediği için ilgili bakım firması jete el koydu.

OYNAT 06:06 Türkiye'nin yangın uçakları ve THK'nın bir türlü uçamayan modellerinin hikayesi Kazma kürekle yangınlara müdahalenin edildiği, kaynak yetersizliğinden bakanlık kiralayamayınca bağışlarla uçakların kiralandığı, kasası boşaltılan THK'nın yöneticiler için Cannes Film Festivali'ne milyonlar akıttığı Türkiye'nin 39 helikopter 6 uçaklık yangın söndürme filosuna uzanan alevlerle mücadele hikayesi. BiP'te paylaş

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THK'nın uçağı rehin alındı

Söz konusu uçak 18 ay Avusturya'daki bir hangarda rehin tutuldu. Park halinde kaldığı her gün için borca yüz binlerce dolarlık fatura eklendi.

Hangar masrafıyla 17 milyon dolara çıktı

2019'da yönetime gelen THK yönetimi milyarlarca liralık borcun yanı sıra iki jetin birikmiş ödemeleriyle karşı karşıya kaldı. Aylardır rehin tutulan uçağın hangar masrafı ve ödenmemiş taksitleriyle maliyeti 17 milyon dolara çıktı.

GÜNDEM Bitmeyen THK yalanı

Avusturya'dan getirilip Etimesgut'a çekildi

Öncelikle uçağın Avusturya'dan getirtilebilmesi için acil bir bütçe hazırlandı. Jet Türkiye'ye çekilerek THK'nın Etimesgut tesislerine park edildi. Kayyum heyeti uçakların alındığı şirketle görüşerek iade talebinde bulundu.

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İki jet de iade edildi

Şirketin "Bu uçaklar bu para etmez" geri dönüşünün ardından başlayan ve uzun süre devam eden görüşmelerin ardından borç silindi, uçaklar iade edildi. Anlaşmanın sağlanmasıyla uçaklardan biri şirket tarafından satıldı, diğeri ise satılacağı tarihe kadar yeni bir hangar masrafı çıkmaması amacıyla THK tesislerinde bekletiliyor.

GÜNDEM THK'yı felç ettiler