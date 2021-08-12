Yangın söndürme uçaklarının bakımını yapmayan önceki THK yönetimi iki özel jet almış

Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlara Türkiye'nin dört bir yanından yükselen alevler eklendi. Eş zamanlı söndürme operasyonları sürerken ortaya atılan 'THK uçakları neden yok?' sorusu gündemi uzun süre meşgul etti.
Önceki yönetim uçaklara bakım yapmadı
2019'da kayyum yönetimi atanan kuruma ait uçaklara uzun yıllardır bakım yapılmadığı, bir kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiği 4 tanesinin ise 5 milyon dolarlık masrafının olduğu ortaya çıktı.
Kayyum 1.8 milyar TL borçla devraldı
Kayyum heyetinin 1.8 milyar TL'lik borçla devraldığı kurumun hesapları incelendiğinde, yangın söndürme uçaklarına bakım yapmayan önceki yönetimin 2 adet özel jet aldığı belirlendi.
6 milyon dolara 2 özel jet
6 milyon dolara satın alınan uçaklardan biri, envantere girdikten kısa bir süre sonra Avusturya'da arıza yaptı. 600 bin dolarlık tamir ücreti çıkan uçak için THK yönetimi 'onarılsın' talebi gönderildi.
Tamir edildi ama parası ödenmedi
Avusturya'daki bir bakım şirketi tarafından işlem tamamlandı. Uçak yeniden uçar hale geldi ancak tamir ücreti ödenmediği için ilgili bakım firması jete el koydu.
THK'nın uçağı rehin alındı
Söz konusu uçak 18 ay Avusturya'daki bir hangarda rehin tutuldu. Park halinde kaldığı her gün için borca yüz binlerce dolarlık fatura eklendi.
Hangar masrafıyla 17 milyon dolara çıktı
2019'da yönetime gelen THK yönetimi milyarlarca liralık borcun yanı sıra iki jetin birikmiş ödemeleriyle karşı karşıya kaldı. Aylardır rehin tutulan uçağın hangar masrafı ve ödenmemiş taksitleriyle maliyeti 17 milyon dolara çıktı.
Avusturya'dan getirilip Etimesgut'a çekildi
Öncelikle uçağın Avusturya'dan getirtilebilmesi için acil bir bütçe hazırlandı. Jet Türkiye'ye çekilerek THK'nın Etimesgut tesislerine park edildi. Kayyum heyeti uçakların alındığı şirketle görüşerek iade talebinde bulundu.
İki jet de iade edildi
Şirketin "Bu uçaklar bu para etmez" geri dönüşünün ardından başlayan ve uzun süre devam eden görüşmelerin ardından borç silindi, uçaklar iade edildi. Anlaşmanın sağlanmasıyla uçaklardan biri şirket tarafından satıldı, diğeri ise satılacağı tarihe kadar yeni bir hangar masrafı çıkmaması amacıyla THK tesislerinde bekletiliyor.
- Milyarlarca TL'lik borç yüküyle özel jet alan, kurumu zarara uğratan, söz konusu uçakların da bakımını yapmayarak yeni borçlanmalara giden önceki THK yönetimi hakkında hukuki süreç işliyor.