Yaralarını sarıp fuara geldiler

Depremin etkilediği illerde iş dünyası yaralarını sarmak için tüm gücüyle çalışıyor. Bir yandan fabrika ve makinelerini onarırken diğer taraftan üretimini sürdürüyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle 8-10 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’na deprem bölgesinden 50'den fazla firma katıldı. Ertelediği siparişleri yetiştirmek için büyük çaba gösteren işletmeler, büyük çaba sarf ediyor. Kahramanmaraş'tan gelen firmalarla görüşerek taleplerini dinledik. Çarkların dönmesi, üretimin devam etmesi için işçilerin barınma sorununun çözülmesi ortak talep olarak öne çıkıyor.

BÖLÜMLERİ AÇIYORUZ

İSKUR İhracat Müdürü İbrahim Serhat Gültekin, pamuk ekiminden, iplik, örme, dokuma, boyahane ve kumaşın da içinde olduğu entegre bir firma olduklarını söyledi. Gültekin, depremden önce 4 bin çalışanları olduğunu şu an yüzde 30 kapasite ile çalışabildiklerini söyledi. Depremin ardından bir hafta sonra etap etap bazı bölümleri açtıklarını dile getiren Gültekin, yurt dışında dünyaca ünlü Avrupa markalarına 40’ı aşkın ülkeye ürün gönderdiklerini paylaştı. Gültekin, “Eski kapasitemize de inşallah 2-3 hafta içinde döneceğiz. Devlet yer gösterirse, biz şirket olarak kalıcı konut yapmaya hazırız. Fabrikalarımızı çok şükür ayağa kaldırdık” şeklinde konuştu.

DEPREMDEN SONRA İLK SEVKIYATI YAPTIK

İsev Tekstil ortaklarından Ertan Demir, şu an en büyük sıkıntının işçi bulamamak olduğunu vurguladı. Depremden önce fabrika tarafında 120, ofis bölümünde ise 50 çalışanın bulunduğunu belirten Demir, işçilerden sadece yüzde 50’sinin gelebildiğini, bu sayının artması için bir an önce barınma sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Üretime başladıklarını ve ilk sevkıyatın Rusya’ya, İtalya ve Balkanlar'a yapıldığı bilgisini veren Demir, “Depremden sonra yüklediğimiz ilk TIR, şirketi kurduğumuzdaki heyecanı yaşattı. Tekrardan ayağa kalkmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Sahaya daha güçlü çıkacağız

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, fuarla birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflediklerini söyledi. Fuarın henüz 3. dönemi olmasına rağmen katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en büyük tekstil fuarı konumuna ulaştığı bilgisini veren Öksüz, “2023’de 13 milyar dolarlık ihracatı korumayı hedefliyoruz. Bu yıl ABD, Şili, Brezilya, Güney Kore gibi ülkelerde sahaya daha güçlü çıkacağız” dedi.

400 işçinin %90'ı işbaşı yaptı

Elif İplik Müşteri Temsilcisi İsrafil Genç, hem kumaş hem de iplik sattıklarını belirterek, “Boyahane, iplik ve örme kumaşın olduğu bir entegre tesisiz. İplik makinelerinin yeri oynadığı için 2 aylık bir bakım süreci var. Ama örgü ve boyahanemiz iyi durumda. Ufak tefek bakımları yaparak fabrikayı aktif hale getirdik. 400 işçimizin yüzde 90’ı işbaşı yaptı. Rusya, İtalya ve Fas’ın da aralarında bulunduğu 18 ülkeye ihracatımız devam ediyor. Depremden 10 gün sonra depolarımızda hazır olan ürünlerin sevkiyatını yaptık” bilgisini verdi.







