Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek

Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir.

TEDİYE NEDİR?<br><br>Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak.

Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan’da (cuma) hesaba geçecek.

Tediye ödemeleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 700 bin civarında işçiye ödeme yapılacağı aktarıldı.

Paralar bugün hesaplarda: Ödeme tutarları 2 bin 168 TL ile 8 bin 233 TL arasında değişiyor

Tediye ödeme tarihleri hakkında detaylar merak konusu oldu. Yaklaşık 700 bine yakın işçiye tediye ödemesi yapılacak. Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. En düşük ödeme miktarı 2 bin 168 lira olacak. İkramiye ödemelerinde maaş miktarı belirleyici oluyor. Yüksek maaş alan yüksek ikramiye ödemesi alıyor. Ödenecek en yüksek ikramiye ise 8 bin 233 lira. İkramiyeler bugün hesaplara yatacak. Kim ne kadar tediye ödemesi alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...



