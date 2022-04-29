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Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün ödeneceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Yaşlı Aylığı Ne Zaman Ödenecek? Engelli Aylığı Ne Zaman Bankaya Yatacak?
Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yazılı açıklamasında, yaklaşık 833 milyon lira tutarında yaşlı, 653 milyon lira tutarında da engelli aylığının vatandaşların hesabına yatırılacağını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Yanık, "Bayram nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplam 1 milyar 486 milyon lira tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydetti.

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Bakan Kirişci açıkladı: 156 milyon lira hesaplara geçiyor

Paralar bugün hesaplarda: Ödeme tutarları 2 bin 168 TL ile 8 bin 233 TL arasında değişiyor
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Tediye ödemeleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 700 bin civarında işçiye ödeme yapılacağı aktarıldı.
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Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan’da (cuma) hesaba geçecek.
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Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak.
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TOPLAM 8 BİN 672 LİRA<br><br>En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak.
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Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak.
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İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.
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TEDİYE NEDİR?<br><br>Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.
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Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir.
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Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor,<br><br>
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TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIR?<br><br>Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.
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Paralar bugün hesaplarda: Ödeme tutarları 2 bin 168 TL ile 8 bin 233 TL arasında değişiyor
Tediye ödeme tarihleri hakkında detaylar merak konusu oldu. Yaklaşık 700 bine yakın işçiye tediye ödemesi yapılacak. Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. En düşük ödeme miktarı 2 bin 168 lira olacak. İkramiye ödemelerinde maaş miktarı belirleyici oluyor. Yüksek maaş alan yüksek ikramiye ödemesi alıyor. Ödenecek en yüksek ikramiye ise 8 bin 233 lira. İkramiyeler bugün hesaplara yatacak. Kim ne kadar tediye ödemesi alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...


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