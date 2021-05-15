Yastık altındaki döviz konuta gitti

Türkiye’de konut satışlarının nisanda iki kattan fazla artması ev ihtiyacında artan talebi ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda satışlar yüzde 124,1 artışla 95 bin 863’e ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yıl nisanda salgın kısıtlamalarının etkisiyle gerilemiş, “yeni normal” dönemle kısıtlamanın gevşetilmesi ve faiz indirimleriyle yeniden yükselişe geçerek aylık ortalamada 100 bin adetleri aşmıştı. Faizlerdeki artış sonrası bu yılın ilk iki ayında 70-80 bin bandında seyretmişti. Bu yıl nisan ayında yakalanan çıkışı değerlendiren gayrimenkul sektör temsilcileri, yüksek faize rağmen satışta hareketliliğin sürdüğünü, yastık altında bekleyen dolar ve altın birikimlerinin konut alımına gittiği değerlendirmesinde bulundu. Bekleyen talebin satışa dönmesi için devletten teşvik beklediklerine işaret eden konut geliştiricileri, faiz indirimleriyle satış rakamlarının artacağı yorumunu yaptı.

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FAİZ İNDİRİMİ HIZLANDIRIR

Tamer Özyurt

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, açıklanan rakamların konuta duyulan ihtiyacın devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Yüksek faiz oranları karşısında yatırımcının kredisiz ya da senetle ev satın alma yolunu izlediğini aktaran Özyurt, salgının, konuta duyulan ihtiyacı daha da ön plana çıkardığını, dolayısıyla yastık altında bekleyen döviz ve altın birikimlerinin konut alımı için kullanıldığını bildirdi. Özyurt, “Aşılamanın ilerlemesiyle artışın önümüzdeki aylarda hız kazanacağını söyleyebiliriz. Faizlerin düşürülmesine yönelik atılacak adımlarla bu süreç daha da hızlanabilir” ifadelerini kullandı.

ŞANTİYELER KESİNTİSİZ

Nazmi Durbakayım

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Kovid-19 salgınıyla aniden daralan gayrimenkul satışlarının, devlet ve sektör tarafından alınan önlem ve sağlanan teşviklerle uzun vadeli artış trendine girdiğini söyledi. Kısıtlamaların satışlardaki etkisine işaret eden Durbakayım, konutta daralmanın, tam kapanma yaşanan Mayıs 2021 döneminde bir kat artmasını beklediklerini belirterek, “Ancak kapanma sonrasında sektörde başlamasını beklediğimiz kampanyalar ve devletten gelmesini beklediğimiz teşviklerle konut satışlarındaki ivmenin yönünün tekrar yukarı doğru olmasını bekliyoruz. İnşaat ve gayrimenkul sektörü olarak, Ramazan Bayramı sonrasını iple çekiyoruz. Sektörümüzdeki firmaların şantiyelerdeki inşaat çalışmaları kesintisiz devam ederken, kısıtlama nedeniyle satış ofislerindeki görevli arkadaşlarımız, online veya telefonla hizmet vermeye devam etti. Ancak online konut satışı çok fazla olmuyor. Zira insanlar, hayatları boyunca yaptıkları birikimleri, hayallerindeki yuvaya dönüştürmek isterken, her şeyi yerinde görmek istiyor.” dedi.

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SALGINLA YAŞAM YERLERİ DEĞİŞİYOR

Şükrü Başyazıcıoğlu

Now Gayrimenkul Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, konut satışlarındaki artışı, “Pandemi kısıtlamaları ile evde bolca vakit geçirmeye başlayan vatandaşların yaşadıkları yerleri değiştirme arzusu ve yabancı yatırımcı artışta etkili oldu” diye değerlendirdi. Yabancı alımlarının da arttığına işaret eden Başyazıcıoğlu, “Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul, bu tercihlerde nisanda 2 bin 9 konut satışı ile birinci sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Ankara, Mersin izledi. Bu artışın yıla yayılarak devam edeceğini ön görüyoruz" dedi.

FİNANSMAN MODELLERİYLE KATLANIR

Abdülkadir Akkuş

Akkuş Group Başkanı Abdülkadir Akkuş, nisanda yaşanan artışta, yüksek seyreden döviz ve altın fiyatlarının hatırı sayılır bir etkisi bulunduğunu kaydetti. Konut ihtiyacının arttığını vurgulayan Akkuş, “Salgın da bu ihtiyacı tetikledi. ‘Başımızı sokacak bir evimiz olsun’ söylemi yeniden popülerlik kazandı. Faiz oranlarında yapılacak yeni bir düzenleme ve geliştirilecek yeni finansman modelleriyle satışlardaki hareketliliği ikiye katlayabiliriz” değerlendirmesi yaptı.

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