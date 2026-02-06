Yatırımcı güvenli bölgelere kaydı

Gayrimenkul yatırımcıları, son dönemde karar kriterlerinde köklü bir değişim yaşıyor. Gaboras verileri, yatırımcıların artık yalnızca fiyat veya estetiğe değil; zemin güvenliği, sanayi altyapısı ve lojistik erişim avantajına odaklandığını ortaya koyuyor. Ankara, Eskişehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas, sağlam altyapı ve artan konut üretimi sayesinde yatırımcı ilgisinin merkezine oturuyor. Marmara Bölgesi’ndeki İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da ise talep tamamen kaybolmamakla birlikte, yatırımcılar daha seçici ve temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Risk algısı yüksek bölgelerde karar süreçleri uzarken, zemin güvenliği ve yeni yapı stoku öncelikli hale geliyor. Bu yönelim, yatırımcıların kısa vadeli prim yerine uzun vadeli güven ve sürdürülebilirlik arayışını net şekilde ortaya koyuyor.

Gayrimenkul Borsası (Gaboras) CEO’su Ruhi Konak, ortaya çıkan tabloyu şöyle değerlendirdi: “Son dönemde sanayinin Marmara’dan Anadolu’ya kayışı, yalnızca üretim coğrafyasının değil; gayrimenkul yatırım kararlarının da yeniden şekillendiğini gösteriyor. Gaboras verileri, yatırımcının artık kısa vadeli prim, manzara ya da merkez algısından çok; zemin güvenliği, sanayi altyapısı ve lojistik sürdürülebilirliği esas alan bir okuma yaptığını ortaya koyuyor. Ankara, Eskişehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas gibi illerde gözlemlediğimiz ilgi artışı, spekülatif bir yönelimden ziyade daha rasyonel ve uzun vadeli bir güven arayışının sonucu." Bu tablonun yatırımcının ‘neresi daha hızlı kazandırır’ sorusundan çok, ‘Neresi daha dayanıklı ve sürdürülebilir’ sorusuna odaklandığını gösterdiğini belirten Konak, "Önümüzdeki dönemde bu yaklaşımın, hem konut hem de arsa segmentinde daha seçici ve daha dengeli bir piyasa yapısını beraberinde getirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.