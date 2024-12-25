Yatırımcının gözdesi fintek girişimleri

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi, yılı kayda değer bir performansla kapatmaya hazırlanıyor. 2024 yılında Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi, yatırım hacmi, sektörel çeşitlilik ve kadın girişimcilerin artan katılımı ile önemli bir büyüme göster Yılın ilk dokuz aylık periyodunda, yerli girişimlere toplam 388 yatırım turunda 709 milyon dolar yatırım yapıldı. Yatırımların yüzde 81’i, 20 milyon dolardan fazla yatırım alan 9 girişime yönelirken, bu girişimlerin toplam yatırımı 577 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Girişimler arasında sektör bazlı olarak incelendiğinde, fintek alanı ön plana çıktı. 2024 yılında fintek girişimleri, 182,3 milyon dolar yatırım alarak tüm zamanların en yüksek yatırım miktarına ulaştı. Colendi, Dgpays, Midas ve Sipay gibi önemli fintek girişimleri, sağlanan başarıda en önemli pay sahibi olan girişimler oldu.

OYUN SEKTÖRÜNDE AVRUPA İKİNCİSİYİZ

Bu yılın dikkat çekici performans sergileyenleri arasında oyun sektörü de başı çekti. 2024’ün ilk dokuz ayında, Türkiye’deki oyun girişimleri 70,9 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımlar, 16 farklı anlaşma ile gerçekleşti. Türkiye, oyun sektörünün aldığı yatırımlarla Avrupa’da ikinci sırada yer alırken, MENA bölgesinde oyun sektörü yatırımlarında hem anlaşma sayısı hem de yatırım büyüklüğü açısından lider konuma geldi. Ayrıca, TÜBİTAK BiGG Fonu da girişimcilik ekosistemine ciddi katkı sunuyor. Bu fon, 2024 yılı boyunca toplamda 247 pre-seed anlaşmanın 228’ine finansman sağladı. Böylece Türkiye’nin, Avrupa’da pre-seed yatırımlar açısından birinci sırada yer alması sağlandı.

GİRİŞİMLERİN ÜÇTE BİRİNİ KADINLAR YÖNETİYOR

Öte yandan kadın girişimcilerin girişimcilik ekosistemindeki rolü de hızla artıyor. 2024’ün ilk dokuz ayında, kadın girişimcilerin aldığı yatırımlar son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 111 anlaşma ile toplam yatırımların yüzde 29’u kadın girişimciler tarafından yönetilen girişimlere yapıldı. 2024 yılı itibarıyla, Türkiye’deki girişimlerin yüzde 31’i kadın girişimciler tarafından yönetilmektedir.

Hizmet sektörü başı çekiyor

Türkiye’deki girişimler her geçen yıl daha da çeşitleniyor. Sektörel dağılıma bakıldığında, hizmet sektörü girişimlerin yüzde 44,1’ini çatısı altında bulunduruyor. Ticaret sektörünün payı yüzde 36, sanayi sektörünün payı ise yüzde 12,3, inşaat sektörünün payı ise 7,6 olarak hesaplanıyor. İstihdam açısından bakıldığında ise, girişimlerin sağladığı istihdamın; yüzde 28,7’si sanayide, yüzde 28,4’ü hizmet sektöründe, yüzde 25,9’u ticaret sektöründe, yüzde 17’si ise inşaat sektöründe bulunuyor. Veriler, Türkiye’deki girişimlerin büyük ölçüde hizmet ve ticaret sektörlerinde yoğunlaştığını gösteriyor.











