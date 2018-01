'Yayla yasağı bu yaz kaldırılacak'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yayla yasağıyla ilgili konuşan Bakan Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, MSB ile gıda temini protokolü hakkında, "Ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak" dedi.

'Lüks lokantalarda bile 5 lira civarında düşüş oldu'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satışı konusunda, "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu" diye konuştu.

