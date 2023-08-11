Yazılım bilişimin lokomotifi oldu

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması sonuçları, İstanbul Fişekhane’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Bilişim 500 Araştırması kapsamında "Dağıtıcı", "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı", "Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi", "Türkiye Merkezli Üretici", "Bilişim 500 Plus" ve "Türkiye Ekonomisine Katkı" olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birincilere ödülleri takdim edildi. Araştırmanın Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde; "Yılın Finans Bankacılık Sektörü Yazılım Kategori" birincisi Intertech olurken, "Yılın Yapay Zeka" kategori birinciliğini KoçSistem aldı. "Yılın AR-GE Yatırımı" kategorisi birincisi Havelsan, "Yılın Yazılım İhracatı" kategori birincisi Enka Grup, "Yılın Hizmet İhracatı" kategori birincisi ise Teleperformance Türkiye oldu.





ZİRVE TURKCELL'İN

Şirketlerin, ciro bilgilerinden hareketle genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre; bilişim sektörün zirvesinde bu yıl Turkcell yer aldı. Türkiye’nin en büyük 10 bilişim firması; Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Arena, Teknosa, Bilkom Bilişim, Armada Bilgisayar, Penta Teknoloji ve Lenovo Türkiye olarak sıralandı.





184 ŞİRKET %100'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

2022 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketlerin gelirleri, TL bandında bir önceki yıla göre yüzde 74 artarak 372 milyar lira oldu. "Türkiye Merkezli Üretici Yazılım" kategorisinde de büyüme yüzde 84 olarak gerçekleşti. Sıralamaya giren şirketlerin 187’si yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterirken, en yüksek büyümeyi yüzde 501 ile yazılım şirketi Erka Grubu gerçekleştirdi.



