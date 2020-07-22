Yedi bin kişiyi işe alacak: 6 ayda 3 bin 149 kişiyi istihdam etti

Salgın sürecinin belki de kazanan birkaç ana sektöründen olan teknoloji şirketleri yatırımları yanında istihdam artışlarıyla da dikkat çekiyor. Turkcell, 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişilik istihdam sağlarken, şirketin 2020 yılı toplam istihdam hedefi 7 bin kişi oldu. Şirket açıklamasına göre, salgın döneminde de istihdam sağlamaya devam eden şirket, yılın ikinci yarısında da bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar işe alımlara devam edecek.

Murat Erkan

6 AYDA 3 BİN 149 KİŞİ

Salgın ile beraber değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için işe alımlarını sürdüren Turkcell Grubu'nda 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 ilave istihdam sağlandı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi. Erkan, 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefleri bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksama yaşanmadı. İnsan Kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz.”

YAPAY ZEKAYA YATIRIM DEVAM EDİYOR

Murat Erkan, dijital dönüşümün lokomotifi olan yeni neslin getirdiği yenilikçi yaklaşımın Turkcell için çok önemli olduğunu ifade ederek işe alım sürecinde yapay zeka kullanımını da artırdıklarını bildirdi. Erkan, şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda, özellikle salgın döneminde online değerlendirme araçlarını daha fazla kullandık ve işe alım süreçlerimizde inovatif yaklaşımımızla yapay zeka teknolojisinden yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde, video mülakat aşamasında yaklaşık 3 bin adayın duygu-durum değerlendirmesi yapay zeka aracılığı ile yapıldı. İşe alımlarda yapay zeka kullanımımız artarak devam edecek."

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EVDEKİ KADINA ÇALIŞMA İMKANI

Alanında uzman profesyonellere olduğu kadar, iş hayatına yeni atılan gençlere de kapılarını açtıklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti “GNÇYTNK programı ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak ve STAJCELL programı sayesinde 200 gence staj imkanı sağlanacak. Yine bu dönemde, ülkemize geri dönmek isteyen vatandaşlarımız için özel olarak tasarlayacağımız ve onları teşvik edeceğimiz ‘Tersine Beyin Göçü’ projemiz ile Türkiye’deki nitelikli istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir önceliğimiz de kadın istihdamı. Kadın Mühendisler Projesi ile toplumsal fırsat eşitliğini öne çıkarmak istiyoruz. Çeşitli nedenlerden ötürü iş hayatında bulunamamış ya da önceden bulunmuş ama evlilik, annelik gibi yaşam koşullarından dolayı şu anda çalışamayan kadınlar için özel çalışma modelleri geliştirerek, Turkcell’de iş imkanı sunacağız.”