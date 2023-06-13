Yeni asgari ücret bayrama yetişecek

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira iken yeni rakam milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret sürecinin bayramdan önce tamamlanması gerektiğini, ücrete TİSK, işçi sendikaları ve hükümetin üçlü mutabakatı ile karar vereceklerini söyledi.