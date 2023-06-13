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Ekonomi

Yeni asgari ücret bayrama yetişecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin, milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamını belirlemek için yürüttüğü süreç bugün başlıyor. Net 8 bin 506 lira olan asgari ücrette yeni rakamın bayramdan önce netleşmesi bekleniyor.

04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira iken yeni rakam milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret sürecinin bayramdan önce tamamlanması gerektiğini, ücrete TİSK, işçi sendikaları ve hükümetin üçlü mutabakatı ile karar vereceklerini söyledi.

BAYRAMDAN ÖNCE BİTER BEKLENTİSİ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Kamu kurumlarımızla diyalog halindeyiz. İşçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır" ifadesini kullandı.



#Asgari Ücret
#Zam
#TİSK
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