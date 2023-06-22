Yeni nükleer için ülkeler sıraya girdi

Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı, Türkiye'nin Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi'nde yapılacak üçüncü nükleer santral için ise Çin ile görüştüğünü bildirdi. İstanbul’da düzenlenen 5’inci Nükleer Santraller Fuarı ve 9’uncu Nükleer Santraller Zirvesi’nin açılışında konuşan Sarı, dördüncü nükleer santrale yönelik saha araştırmalarının da sürdüğünü dile getirirken, “ABD, İngiliz ve Fransız şirketleriyle SMR'lara (küçük modüler reaktör) yönelik yakın temas içindeyiz” dedi. Salih Sarı, Akkuyu NGS’de 6,5 milyar dolar yerli katkı hedefi koyduklarını ve şu ana kadar 4,3 milyar dolar (%47) yerli katkıya ulaştıklarını belirtti.