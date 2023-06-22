Yeni nükleer için ülkeler sıraya girdi

Salih Sarı.
Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı, Türkiye'nin Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi'nde yapılacak üçüncü nükleer santral için ise Çin ile görüştüğünü bildirdi. İstanbul’da düzenlenen 5’inci Nükleer Santraller Fuarı ve 9’uncu Nükleer Santraller Zirvesi’nin açılışında konuşan Sarı, dördüncü nükleer santrale yönelik saha araştırmalarının da sürdüğünü dile getirirken, “ABD, İngiliz ve Fransız şirketleriyle SMR'lara (küçük modüler reaktör) yönelik yakın temas içindeyiz” dedi. Salih Sarı, Akkuyu NGS’de 6,5 milyar dolar yerli katkı hedefi koyduklarını ve şu ana kadar 4,3 milyar dolar (%47) yerli katkıya ulaştıklarını belirtti.
30 YILDA 100 MİLYAR $ YATIRIMA İHTİYAÇ VAR
Diğer nükleer santral projelerinde de yerli katkı oranını kademeli olarak artıracaklarını vurgulayan Sarı, “2035 yılında nükleer enerjinin üretim içindeki payını yüzde 11,1’e, 2053 yılında da yüzde 29,3’e ulaştırmayı hedefliyoruz. 20 gigavattan fazla nükleer kapasite kurmamız gerekiyor. Önümüzdeki 30 yılda 100 milyar dolar nükleer yatırıma ihtiyaç var” diye konuştu.
TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin nükleer enerji hamlesinin, yakından takip edildiğine dikkat çekti. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise, nükleer endüstrinin küresel oyuncuları ile Türk sanayicilerinin ibuluşmasına aracılık ettiklerini belirtti. Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko da, “Yıl bitmeden birinci ünitenin işlerini tamamlamak üzere çalışmalar sürüyor” açıklamasında bulundu.