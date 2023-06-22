|
Ekonomi

Yeni nükleer için ülkeler sıraya girdi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesi için gün sayan Türkiye, yeni projeler için kolları sıvadı. Sinop’ta yapılacak ikinci santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi’nde yapılacak üçüncü santral için Çin ile görüşülüyor.

Burak Karaca
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Salih Sarı.

Salih Sarı.

Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı, Türkiye'nin Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi'nde yapılacak üçüncü nükleer santral için ise Çin ile görüştüğünü bildirdi. İstanbul’da düzenlenen 5’inci Nükleer Santraller Fuarı ve 9’uncu Nükleer Santraller Zirvesi’nin açılışında konuşan Sarı, dördüncü nükleer santrale yönelik saha araştırmalarının da sürdüğünü dile getirirken, “ABD, İngiliz ve Fransız şirketleriyle SMR'lara (küçük modüler reaktör) yönelik yakın temas içindeyiz” dedi. Salih Sarı, Akkuyu NGS’de 6,5 milyar dolar yerli katkı hedefi koyduklarını ve şu ana kadar 4,3 milyar dolar (%47) yerli katkıya ulaştıklarını belirtti.

30 YILDA 100 MİLYAR $ YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

Diğer nükleer santral projelerinde de yerli katkı oranını kademeli olarak artıracaklarını vurgulayan Sarı, “2035 yılında nükleer enerjinin üretim içindeki payını yüzde 11,1’e, 2053 yılında da yüzde 29,3’e ulaştırmayı hedefliyoruz. 20 gigavattan fazla nükleer kapasite kurmamız gerekiyor. Önümüzdeki 30 yılda 100 milyar dolar nükleer yatırıma ihtiyaç var” diye konuştu.

TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin nükleer enerji hamlesinin, yakından takip edildiğine dikkat çekti. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise, nükleer endüstrinin küresel oyuncuları ile Türk sanayicilerinin ibuluşmasına aracılık ettiklerini belirtti. Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko da, “Yıl bitmeden birinci ünitenin işlerini tamamlamak üzere çalışmalar sürüyor” açıklamasında bulundu.




#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Sinop
#Rusya
#Güney Kore
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlar sıkı kontrolden geçiriliyor