|
Ekonomi

Yerli ata tohumuyla verim yüzde 20 artacak

Türkiye, buğdayda kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri. Ancak salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle, ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariki’ olacağından yola çıkan şirketler, kuraklığa dayanıklı tohum geliştirme peşinde. Doruk Un, yerli ve milli ata tohum çeşitleri ile yüzde 20 verim artışı hedefliyor.

Mesude Demirhan
04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle, önümüzdeki süreçte ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariki’ olacağından yola çıkan şirketler, hayata geçirdikleri sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmalarını hızlandırdı. Onlardan biri de Doruk Un. Firma, ‘Doruk Tohumculuk’ çatısı altında Marmara Bölgesi’nde 3, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 5 olmak üzere toplam 8 ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştirdi.

YATIRIM YIL SONUNDA 200 MİLYON TL’YE ÇIKACAK

Doruk Un, sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmaları ve 2023 sonunda yapmış olduğu Ar-Ge çalışmalarıyla yüzde 20 oranında verim artışı yakalamayı hedefliyor. Bu alanda 75 milyon TL yatırım gerçekleştiren şirket, yıl sonuna kadar yatırımı 200 milyon TL’ye tamamlayacak. 2024 hedef cirosunu 350 milyon TL olarak belirleyen Doruk Tohumculuk, her yıl yaklaşık yüzde 20 artışla 5 yıl sonunda 850 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyor.

BUĞDAY ÜRETİMİ YÜZDE 60 ARTIRILABİLİR

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, 2022'de yaklaşık 19 milyon ton buğday hasadı gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Türkiye, buğdayda kendi kendine yeten bir ülke. Doğru tarım politikaları ile hareket edilirse ve özellikle bu yıl olduğu gibi TMO, tarım desteklerini devam ettirirse buğday üretiminde önemli bir artış olacak. Türkiye, tarım arazilerinin birleştirilmesi ve toplulaştırma yaparak ekilmeyen alanları tarıma kazandırarak, verimlilik yatırımları yaparak ve teknolojiye entegre ederek mevcut üretimini yüzde 60 oranında artırabilir. Bu demek oluyor ki ithal etmeden ihracat potansiyeline kavuşarak katma değerli bir ekonomi oluşturmak mümkün.”

Gürsel Erbab (sağda).

Dışa bağımlılığı azaltacağız

Gürsel Erbab, Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu yerli ve milli çeşitleri geliştirerek Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti: “Maksimumda verim ve kalitenin yanı sıra ekstrem iklim koşullarına adapte, kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı, gübre alamayan çiftçiler için gübreye toleransı yüksek çeşitler geliştirdik ve bu çalışmalarımız neticesinde önümüzdeki süreçte milli hasılayı yükselterek ülkeye değer katacağız."


Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama: ÖTV iki sebeple artırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama: ÖTV iki sebeple artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklama yaptı. İki nedenle ÖTV'de zam yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi. 2016'dan bu yana neredeyse hiç vergi artışının yapılmadığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumunda olduğu vurgulandı.



#Tarım
#Üretim
#TMO
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor