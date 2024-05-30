Yerli kriptolarda 7 milyar dolar var

Kripto Varlıklar Yasa Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı etki analizine göre; Türkiye'deki kripto varlıkların cari değeri 7,1 milyar dolar olarak hesaplandı. 20 milyonu platformlarda olmak üzere yurt içinde yaklaşık 21 milyon kripto varlık yatırımcısının olduğu bilgisi paylaşıldı.

20 PLATFORMA YETKİ VERİLECEK

Etki analizine göre; Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına faaliyet izni ve yetki belgesi verilecek. Bu kapsamda, yetki belgesi harcı alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi, ilaveten ilk aşamada 5 ila 10 bankanın saklama lisansı alması öngörülüyor. Faaliyet harcından ilk aşamada 11,2 milyon ila 22,4 milyon lira aralığında bir kamu geliri elde edilmesi bekleniyor. Etki analizinde düzenlemenin temel amacının gelir elde etmek olmadığı da vurgulandı.

100 MİLYON LİRA GELİR

Kripto varlık alım satım platformlarının gelirlerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na ödenecek paylar da belirlendi. Her yıl platformların faiz hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK'ya, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine mayıs ayı sonuna kadar ödenecek. Etki analizine konu olan 10 kripto varlık alım satım platformlarından edinilen verilere göre, 2023 yılı için platformların faiz hariç tüm gelirlerinin toplamı yaklaşık 5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu tutar üzerinden yapılan hesaplamalara bakıldığında yaklaşık 100 milyon lira seviyesinde bir gelir öngörüldü.







