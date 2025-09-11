Yerli nükleer için eylem planı

Türkiye enerji stratejisini "yerli ve yenilenebilir" kaynaklara odaklayacak. Orta Vadeli Program kapsamında, nükleer enerjide de strateji ve eylem planı hazırlanacak. Bu doğrultuda yerli yatırımcının nükleer enerjiye teşvik edilmesi için devreye alınacak eylem planıyla söz konusu santrallerde kullanılan ekipmanların yerlilik oranları artırılacak. Plan, Ar-Ge çalışmalarıyla da desteklenecek. Yerli nükleer için radyasyon ve hızlandırıcı esaslı teknolojiler geliştirilecek. Nükleer kapasitenin artırılmasına yönelik proje ve teknolojiler hayata geçirilecek. Radyoaktif hammadde, metalik maden, nadir toprak elementleri ve endüstriyel hammaddelerin potansiyel rezerv alanları belirlenecek.