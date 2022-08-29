Yerli otoda yeni gelişme: TOGG Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı

TOGG tesislerindeki çalışmalarda sona doğru: Yüzde 99'u tamamlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalarda sona gelindi. TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 'Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Bu ay yapılan çalışmaların detayları videomuzda.' ifadelerine yer verildi. Tesisteki çalışmaların yer aldığı videolu paylaşımda, boya ve gövde tesisinin yüzde 99'unun, montaj tesisinin ise yüzde 98'inin tamamlandığı belirtildi.