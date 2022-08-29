Ekonomi Yerli otoda yeni gelişme TOGG Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı
OTOMOTİV

Yerli otoda yeni gelişme: TOGG Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı

2023 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilde yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Yerli otoda yeni gelişme: TOGG Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı
Foto/arşiv

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."

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