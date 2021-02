Yerli proje geliştirme şirketi 'Great Place To Work' sertifikası aldı Yerli proje geliştirme şirketi 'Great Place To Work' sertifikası aldı Şirketlerde, çalışan bağlılığı ve mutluluğu pandemi sürecinde daha da önem kazandı. Yerli proje geliştirme ve uygulama şirketi Porte, bu süreçte benimsediği çalışan odaklı yaklaşımı ile tüm çalışanlarının katıldığı güven endeksi araştırması sonucunda 'Great Place To Work' sertifikasını almaya hak kazandı.

