Yerli ve milli Kademe araçları WE-CYCLE Fuarı'nda

2011 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başlayan Kademe A.Ş, günümüzde sektöre en geniş ürün gamını sunan firmalar arasında yer alıyor. Yol süpürme makineleri, çöp toplama araçları, su ve kanal ekipmanları, özel ekipmanlar ve kompost makineleri başta olmak üzere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda üretim ve gelişimini sürdürüyor. Türk mühendislerin imzasını taşıyan makineler; sektörde yerli ve milli üretim gücünün de başarısını kanıtlıyor.





Bu yıl ikinci kez kapılarını açan WE-CYCLE Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı; çevre temizliğine olan farkındalığı arttırmak, atık yönetimini en etkili ve bilinir ölçüde sağlamak, özel veya kamu kurumlarının bu doğrultudaki projelerini desteklemek, daha temiz bir gelecek için geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla katılımcılarını ağırlıyor. Kademe A.Ş bu fuara; AGA2100, AGA6000 Yol Süpürme Araçları, 3,5 metreküp Vakumlu Süpürme Aracı ve Elektrikli Elle Çekilir Tip Yol Süpürme Aracı ile katılım sağlıyor. “Daha Temiz Bir Dünya” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Kademe A.Ş 162 metrekarelik alanda Hol A, Stant 140'ta sektörün lider firmalarından biri olarak fuarda yerini alıyor.

Kompakt Yol Süpürme Aracı AGA2100 Sektörün Gözdesi

Fuarda Kademe’nin AGA2100 ve AGA6000 Kompakt Yol Süpürme Araçları, kendi pazarında tercih edilen lider araçlar olarak sergileniyor. Tamamen Türk Mühendisleri tarafından üretilen ve geliştirilen araçların bu kadar talep görmesinin sebepleri arasında; araç girişinin zor olduğu dar sokaklardan bile rahatlıkla geçebilecek şekilde üretilmiş olması ve konforlu bir sürüş sağlarken temizlik performansından ödün vermemesi yatıyor. Ayrıca, yerli ve milli üretimi desteklerken; fiyat performans olarak da kolaylık sağlıyor. Sektörün gözdesi araçlar, fuarda da yoğun ilgiyle karşılaşırken talepler de gün geçtikçe daha çok artıyor.

Yüksek Hacim Oranıyla AGA6000 Temiz Bir Çevre İçin Yollarda

Fuarda yoğun ilgi gören araçlardan biri de AGA6000 Kompakt Yol Süpürme Aracı… Bu aracın en büyük avantajları arasında, geniş hazne hacmi ile uzun yolculukların vazgeçilmezi olması ve dört mevsim kullanılabilirliği ön plana çıkıyor.





Yerli üretimin temiz bir çevre için attığı yenilikçi adımlar; artan talepler ve yoğun ilgi olarak geri dönüş sağlıyor. Bu ilgi ve talepler ülke sınırlarını da aşarak, global bir marka kimliği inşa ediyor. Bu başarılardan memnuniyetini dile getiren Kademe A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, “ Yerli ve milli araçlarımızı bu fuarda sergilemekten gurur duyuyoruz. Temizlik araç ve ekipmanlarında son teknolojiyi takip ederek kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan bir markayız. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyor ve 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.











