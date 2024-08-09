Yerli yeşil mercimek her tencereye girecek

Migros, yerli yeşil mercimek üretimi projesini hayata geçirdi. Yerel ekonomiye destek vermek amacıyla Kayseri Valiliği ve Migros iş birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle Kayseri'de yerli yeşil mercimek üretimi hız kazandı. 2024 yılı için Kayseri'de 4 bin dekar, Kayseri Şeker'in üretim yaptırdığı komşu illerde yaklaşık 6 bin dekar olmak üzere toplamda 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi.





SU TASARRUFU SAĞLIYOR

Yeşil mercimeğin üretimini canlandırmak için örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek” dedi. Baydur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketicilerimiz, yerli tohumla üretilmiş, kaliteli ve sağlıklı proteini uygun fiyatla sofrasına koyabilecek. Çiftçilerimiz de, Migros sayesinde ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırabiliyor. Bu proje, onarıcı tarım uygulamaları ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlıyor.”





PROJEMIZ ÖRNEK OLACAK

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Projemiz, ilimizde önemli bir ekonomik canlılık yaratacağı gibi diğer illerimize de örnek olacak. Kayserimizin, kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.



