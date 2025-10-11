Yeşil, dijital ve yerli kalkınma

Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik dönüşüm vizyonuna yeni bir yön çizen Ticaret Bakanlığı, 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde ‘Üçüz Dönüşüm’ modelini kamuoyuna tanıttı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, açılış konuşmasında Türkiye’nin yeşil, dijital ve yerli eksenlerde eş zamanlı bir dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil dönüşümü, teknolojiyi toplumun her alanına yaymak için dijital dönüşümü ve milli kapasitemizi güçlendirmek için yerli dönüşümü hayata geçiriyoruz. Bu üçü birleşince ortaya Üçüz Dönüşüm vizyonu çıkıyor” dedi. Zirveye, Cumhurbaşkanlığı Finans ve Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve özel sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. Türkiye GSYH’sinin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan 300’ü aşkın firmanın üst düzey yöneticileri, üç gün boyunca ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Üretimin Geleceği’, ‘Dönüşüm’, ‘İş Birliği’ ve ‘Yaşam ve Hizmetler’ başlıkları altında gerçekleşen oturumlarda sunum yaptı.





DEĞİŞİMDE YÖN VEREN TARAF OLACAĞIZ

Konuşmasında küresel ekonominin büyük bir değişim eşiğinde olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, “Dünya, 21. yüzyılla birlikte üretimin doğasından ticaretin rotasına kadar köklü bir dönüşüm yaşıyor. Artık rekabet, sadece fiyat ya da kaliteyle değil; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik kapasitesiyle belirleniyor. Sürdürülebilirlik ve teknoloji kavramları oyunun kurallarını değiştirmekle kalmadı, oyunun kendisini yeniden tanımladı” ifadelerini kullandı. Bolat, küresel ticarette çevresel ve dijital standartların hızla yükseldiğine dikkat çekerek, “Yeşil dönüşümü hayata geçiremeyen, dijital altyapısını güçlendiremeyen ülkelerin rekabet gücü azalıyor. Biz Türkiye olarak bu değişimi izleyen değil, yön veren tarafta olma kararlılığındayız. Üçüz Dönüşüm yaklaşımımız da bu vizyonun somut bir ifadesidir” dedi.





TÜRKİYE YÜZYILI’NI TEKNOLOJİ YÜZYILINA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

Dijital ekonominin dünya ekonomisindeki payının arttığını belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “2000 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde 6,7’si internet erişimine sahipti. Bugün bu oran yüzde 68’e yükseldi. Dijital ekonomi ise küresel gayri safi hasılanın yüzde 15’ini oluşturuyor. Bu tablo, geleceğin ticaretini dijitalleşmenin belirleyeceğini açıkça gösteriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu; dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği ve yerli üretimi merkezine alıyor. Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda dijital bir yüzyıla dönüştürme kararlılığındayız. Hedefimiz; sürdürülebilir, rekabetçi ve kapsayıcı bir kalkınmayı kalıcı hale getirmektir. Yerli dönüşüm hem istihdam hem de inovasyon açısından Türkiye’nin geleceğini inşa edecek.”





İSRAİL KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

İsrail ile ticareti sıfır hale getirdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti: “İsrail ile 1,5 yıldan bu yana ihracat, ithalat ve transit ticareti tamemen durdurduk. Yıllık 10 milyar dolar ticaretten sarfınazar ettik ama oradaki katliama göz yumamazdık. Sonra ulaştırma alanında İsrail bayraklı gemilerin Türk limanlarına gelmesine izin vermedik, Türk bayraklı gemilerin de gitmesine izin vermedik. Bu çabalarımızla en büyük mücadeleyi vererek dünyaya örnek bir ülke olduk.”





REKABETİN YENİ DİLİ DIJITALLEŞME

Zirvede konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise, ihracatın geleceğinde dijitalleşmenin belirleyici rol oynayacağını vurguladı. “Hedefimiz dijitalleşen, yeşil dönüşümü başaran, inovasyonla fark yaratan bir Türkiye” diyen Başkan Gültepe, “Dijital kabiliyetimizi artırmak, rekabet gücümüzü sürdürülebilir hale getirmek zorundayız” dedi.



