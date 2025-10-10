Ticaret Bakanı Bolat 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nde konuştu: Türkiye gücünü ortaya koydu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistinlilerin şerefli bir direnişin timsali olduğunu ve İsrail'in soykırımının tarihte unutulmayacak bir zulüm örneği olarak kayda geçtiğini belirterek, "Bundan sonrası yoğun şekilde müzakerelerin olacağı bir dönem olacak" dedi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada "Türkiye masada yerini aldı ve gücünü ortaya koydu, bu barış masasında Filistinliler adına garantör ülke oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. 2 yıl boyunca mazlum Filistinlilerin, Gazzelilerin uluslararası platformlarda en büyük destekçisi ve hamisi Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Vizyon 100 Platformunun "dönüşüm", "teknoloji" ve "trendler" temasıyla İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde düzenlediği 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nin açılışına katıldı.
Burada konuşan Bolat, iki yıldan bu yana İsrail'in bombalamalarıyla yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden yerle yeksan ettiği Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Bolat, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskının yanı sıra ekonomik anlamda da baskı uygulamak için 1,5 yıldan bu yana ihracat, ithalat ve transit ticareti tamamen durdurduklarını söyledi.
İsrail ile ticareti sıfır hale getirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:
Bolat, günümüzde bilgiyi kontrol eden ve küresel trendleri yakalayanların ekonomiye hakim olduğunu belirtti.
Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlamasının büyük önem taşıdığını, bu çerçevede önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bolat, "Yegane hedefimiz Türkiye'nin katma değerini, üretimini ve ihracatını artırmaktır. 2002'de kilogramı 50 sent olan ihracatımızı 20 yılda 1,5 dolara çıkardık." dedi.
Bolat, Ankara'da 6-8 Kasım tarihlerinde E-İhracat Zirvesi, İstanbul'da ise 21-22 Kasım tarihlerinde E-Ticaret Festivalinin düzenleceğini belirterek, Küresel E-İhracat Zirvesi'nin ise gelecek yıl eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirileceğini ifade etti.
Birçok firmanın üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve 3 gün sürecek zirvede, "sürdürülebilirlik", "üretimin geleceği", "dönüşüm", "iş birliği" ile "yaşam ve hizmetler" başlıklarında sunum yapılacak.
Sektörel bazda fırsat ve tehditlerin de masaya yatırılacağı ve çözümlerin aranacağı zirvenin son oturumunda global liderler konuşacak.
Zirvenin açılışına, İzmir Valisi Süleyman Elban ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve davetliler katıldı.