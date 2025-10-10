Ticaret Bakanı Bolat 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nde konuştu: Türkiye gücünü ortaya koydu

"Yıllık 10 milyar dolar ticaretten sarfınazar ettik ama oradaki katliama göz yumamazdık. Sonra ulaştırma alanında İsrail bayraklı gemilerin Türk limanlarına gelmesine izin vermedik, Türk bayraklı gemilerin de gitmesine izin vermedik. Bu çabalarımızla en büyük mücadeleyi vererek dünyaya örnek bir ülke olduk. Buradan iki önemli sonuç çıktı. Birincisi, mazlum Filistinliler bombalar ve zulüm karşısında iki yıl kahramanca direnerek ve 70 bin şehadet pahasına bu direnci göstererek dünyaya örnek oldu. Çok şerefli bir direnişin timsali oldu. İkincisi, İsrail'in zulmü, soykırımı dünya tarihinde unutulmayacak bir zulüm örneği olarak kayda geçti. Bundan sonrası yoğun şekilde müzakerelerin olacağı bir dönem olacak."