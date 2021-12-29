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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil gelecek için yeni adımlar yolda

Türkiye, yeşil bir gelecek için yeni adımlar atacak. Bu kapsamda, Kırsal Dönüşüm Projesi ile çevre dostu modern ahırlar kurulacak. Çevreci okullarla birlikte kampüsler de modern teknoloji ile buluşacak. Sanayi tesisleri iklime göre dönüşecek, sektörlere gerekli bütçe sağlanacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Yeşil gelecek için yeni adımlar yolda
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Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan ve yeşil kalkınma hamlesini başlatan Türkiye, çevre ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bir dizi yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği konusunda uzun vadeli strateji ve eylem planına odaklanırken, söz konusu planın “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi”, “Yeşil Kalkınma Devrimi”, “İklim Değişikliğiyle Mücadele” ve “Yeşil Dönüşüm Ekonomisi” gibi dört ana başlıktan oluşması öngörülüyor.

MODERN VE ÇEVRECİ AHIRLAR

İlk adımlar arasına ‘İklim Dostu Ahır Projesi’ dahil oluyor. Kırsal Dönüşüm Projesi kapsamında yöresel dokuya uygun tarım, köy ve kırsal dönüşüm devam ederken köyde yaşayan vatandaşların üretime ve bölgesel kalkınmaya desteği sağlanacak. Öte yandan iklim dostu ahırlar ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara daha modern üretim alanları kurulacak.

ÇEVRE DOSTU KAMPÜSLER

Bir diğer adım ‘İklim Dostu Kampüs Projesi’. Ülke genelindeki 207 üniversite kampüsünün tamamının iklim dostu olması için çalışmalar yapılacak. Her üniversitede bir iklim elçisi seçilecek. Üniversitelerde çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Yeşil kalkınma hamlesi güçlendirilerek 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalara hız verilmesi diğer adım. Sera gazı emisyonlarının ülke çapında 2030 yılına kadar yüzde 21 oranında azaltılması hedefleniyor.

YEŞİL SANAYİLEŞME

Bir adım da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şehirlerin iklime duyarlı hale getirilmesi. 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman yeşil üretim için kullanılacak. Enerji, tarım, ulaşım, inşaat, çevre ve şehircilik sektörlerine iklim anlaşması ile oluşturulacak bütçe ayrılacak. Yeni şartlara uygun mekansal planlamalar yapılacak. Ayrıca, ‘iklim dostu sanayi dönüşümü’ ilkesi ile kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan yeni sanayi siteleri inşa edilecek. ‘Depozito İade Sistemi’, de yeni kazanımlardan biri olacak.

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Çevre bilinci gençlere rehber olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının “Okullarda ‘Çevre ve İklim Değişikliği’ Alanında Yeni Planlama” başlıklı paylaşımını alıntılayarak mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, “İklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum.” ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan’ın alıntıladığı haberde, önceki gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamaları yer aldı. ‘Çevre ve İklim’ dersinin müfredata eklendiğini, bu kapsamda öğretmenlere eğitimler verileceğini söyleyen Özer, ocak ayında ‘Temiz Okul ve Temiz Enerji’ projesinin devreye gireceğini aktarmıştı.

Yeşil dönüşümle yeşil kalkınma
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