Yıldız Holding’den 10 bin yeni istihdam

Ülkemizin üretimine ve istihdamına katkı sağlayan şirketlerden biri olan Yıldız Holding, bu yıl Türkiye’deki yatırımlarını 2022’ye göre yüzde 76 artırarak 4,4 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyor. ANFAŞ 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, global bir Türk şirketi olarak 75 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

YENİ MAĞAZA YENİ İŞ ALANLARI DEMEK

İstihdama yönelik planlarını paylaşan Ülker, “Çalışanlarımızın 12 bin 400’ü yurt dışında, 62 bin 600’ü ise Türkiye’de. Özellikle perakende şirketlerimizin istihdam kapasitesi son derece yüksek. Yeni mağazalar açıldıkça istihdama katkımız da artıyor. 2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olması itibariyle hepimiz için oldukça önemli bir sene. Önümüzdeki dönem ülkemizin küresel arenada daha da güçlü konuma gelmesine katkıda bulunmaya, ihracat ve üretimle Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımla, 2023’te 250 milyar TL ciro ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2022 CİROSU 170 MİLYAR TL

Ali Ülker, hedefledikleri bu büyümenin sürdürülebilir olmasının yatırımlardan geçtiğine dikkat çekerek, “Dünya genelinde yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla da Türk bayrağını yurt dışında daha çok sayıda fabrikada ve tesiste dalgalandırmak istiyoruz. Henüz kesinleşmeyen rakamlara göre 2022’nin tamamını kapsayan konsolide ciromuz 170 milyar TL’ye ulaşacak. Bu da önceki yıla oranla yüzde 70 büyüme anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı. Yıldız Holding'in sadece ciro açısından değil, istihdam ve ihracat açısından da kayda değer bir büyüme sergilediğini vurgulayan Ali Ülker şu bilgileri verdi: “Türkiye bizim üretim ve Ar-Ge üssümüz. Türkiye’deki fabrikalarımızda üretilen ürünler, dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ etiketiyle tüketicilerle buluşuyor. Bu tesislerimizde imal ettiğimiz ürünleri bilhassa Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya ihraç ediyor; böylece Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlıyoruz. Kasım 2022 itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış göstererek 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. İhracat gücümüz sayesinde Türkiye’ye ekonomik katma değer kazandırmakla iftihar ediyoruz."

EV DIŞI TÜKETİMDE BÜYÜME HEDEFİ

Ülker, Yıldız Holding cirosunun yaklaşık yüzde 6’sına tekabül eden Ev Dışı Tüketim sektöründeki iş hacmini önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ülker, “Hedefimizle sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katılmış olmaktan ve fuarda bir araya geldiğimiz sektör paydaşlarıyla ortak bir sinerji yakalamaktan memnunuz” dedi.

Gıdada ciddi fiyat artışı beklemiyoruz

Ali Ülker, gıda maliyetlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Dışarıda da fiyatlar düşüyor. Fiyatlar stabil, dolayısıyla kuraklık tehdit oluşturmayıp girdi maliyetlerinde bir artışa neden olmazsa gıda enflasyonunda büyük artış beklemiyoruz. Daha stabil bir piyasa olacak. Et ve sütte de bir denge oluşmasını bekliyoruz." Ülker, sadece turizmin yüksek olduğu yerlerde fiyatlarda artış olabileceğini dile getirdi.

Fuara 45’in üzerinde ülkeden ziyaretçi

Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektöründe Ev Dışı Tüketim kanalı ve profesyonellerine hizmet veren şirketleri, sektör profesyonellerinin önemli buluşma noktası olan ANFAŞ 29. Uluslararası Gıda ve İhtisas Fuarı’nda yer aldı. Yıldız Holding, bu yıl 29’uncusu organize edilen fuarda Bizim Toptan, Kerevitaş, g2M ve DFU şirketleriyle katıldı. Antalya’da gerçekleşen fuar, 45’in üzerinde ülkeden 45 binden fazla ziyaretçiyi buluşturdu.



