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Ekonomi Yılın en düşük fiyatları, Bereketli Cuma ile Modanisada
İŞ DÜNYASI

Yılın en düşük fiyatları, Bereketli Cuma ile Modanisa'da

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, 24-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği “Bereketli Cuma” kampanyası ile yüzbinlerce üründe yüzde 50 indirim sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Modanisa &quot;Bereketli Cuma” kampanyası ile Cuma bereketini beraberinde getiriyor.
Modanisa "Bereketli Cuma” kampanyası ile Cuma bereketini beraberinde getiriyor.

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu modanisa.com, “Bereketli Cuma Haftası Kampanyası” ile bu yıl da alışverişlerinize bereket katacak. Modanisa, 24-29 Kasım tarihleri arasında her gün yenilenen ürünler ve yüzbinlerce üründe geçerli yüzde 50 indirimin gerçekleştirileceği “Bereketli Cuma” kampanyası ile Cuma bereketini beraberinde getiriyor.

Ürün çeşitliliği ile tekstil alanında Türkiye’nin en kapsamlı depolama kapasitelerinden birine sahip olan Modanisa, “Bereketli Cuma” kampanyasında; başörtüsünden dış giyime, ayakkabıdan aksesuara, yüzbinlerce ürün, yılın en düşük fiyatların olacağı son günlerde yüzde 50 indirim ile moda tutkunu tüm kadınları bekliyor.

Pandemi nedeniyle e-ticaretin en parlak günlerini yaşadığı 2020’nin son indirim döneminde, Bereketli Cuma kampanyasını sadece Türkiye’de değil, e-ihracat yaptığı toplam 140 ülkede uygulayan Modanisa, ürünlerini pandeminin ilk gününden itibaren, en yüksek güvenlik ve hijyen standartlarını gözeterek paketliyor ve gönderimini yapıyor.

Modanisa.com Hakkında, www.modanisa.com

2011 yılında kurulan ve hızla gelişen küresel modest moda sektörünün öncülerinden Modanisa.com, Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformudur. 2016'da İstanbul'da ilk kez gerçekleştirmeye başladığı Modest Fashion Week ile Türkiye'yi modest modanın dünyadaki merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, International Business Excellence Award tarafından verilen “E-ticaret ve Dijital Deneyim” ödülünün yanı sıra BAE tarafından verilen İslami Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. Tüm dünyadan aylık 20 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 75.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son 3 yılda üst üste Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu oldu..

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