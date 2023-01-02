Yıllık kazançta dünyayı solladı: Borsa İstanbul açık ara lider

Önce pandemi ardından da Rusya ve Ukrayna savaşı 2022’de dünya piyasalarını salladı. Böyle bir dönemde ‘Yeni Ekonomi Modeli’ni uygulamaya koyan Türkiye, istihdamdan yatırıma, turizmden büyümeye kadar birçok alanda başarıya imza attı. Ekonomide yakalanan olumlu hava borsa yatırımcısına yaradı. Dünyanın en büyük hisse senedi piyasalarında Borsa İstanbul yatırımcısına en fazla getiri sağlayan borsa oldu. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 196,57'lik kazançla 5.509,16 puandan kapattı. 2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi.

PORTEKİZ VE İNGİLTERE ARTIDA

Borsa İstanbul’un ardından geçen yıl en fazla kazanç yüzde 135,28’le Arjantin S&P Merval borsasında yaşandı. Arjantin’i de yüzde 4,69 kazançla Bovespa Brezilya Borsası takip etti. Kazanç sırasında Bovespa’yı Hintli BSE Sensex Nifty borsaları izledi. Hintli borsalar 2022’de sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4,33 yükseldi. Endonezya’nın IDX Composite borsasının getirisi ise sadece 4,09 olarak gerçekleşti. Avrupa'da ise sadece 2 borsa 2022’yi kazançla kapattı. PSI Portekiz Borsası yüzde 2,81, FTSE 100 İngiltere Borsası da yüzde 0,91 yükseldi. Avrupa’da bu iki borsa dışında diğerlerinde düşüş yaşandı. İsviçre Borsası SMI yüzde 16,67, Belçika Borsası BEL 20 yüzde 14,13, Hollanda merkezli Amsterdam Borsası AEX Endeksi 13,65, İtalyan Endeksi FTSE MIB yüzde 13,31, Alman Borsası DAX yüzde 12,85, Fransız Borsası CAC 40 yüzde 9,50, İspanya Madrid Borsası IBEX 35 ise yüzde 5,56 oranında geriledi.

REKLAM

ABD VE ÇİN BORSALARI KAYIPTA

2022’de ABD borsaları da yılı kayıpla kapattı. Geçen yıl Dow Jones yüzde 8,78, S&P 500 yüzde 19,44, Nasdaq ise yüzde 33,10 düştü. Asya Kıtası’ndan ise Japonya Borsası Nikkei 225 yüzde 9,37, Çin Borsa Endeksi Shanghai yüzde 15,12 geriledi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Rusya borsaları da ciddi oranda kan kaybı yaşandı. Moskova merkezli RTSI endeksi geçen yıl yüzde 39,18, MOEX endeksi ise yüzde 43,12 geriledi.

Girişim Elektrik’ten yüzde 1.192 getiri

Borsa İstanbul’da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 1.292,40 ile Girişim Elektrik Sanayii olurken, bunu yüzde 1.182,44 artışla Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve yüzde 739,55 kazançla da Odaş Elektrik izledi. Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 42,30 ile Türk Prysmian olarak belirlendi. Borsa İstanbul’da 2022’de en yüksek işlem hacmi 1 trilyon 456 milyar 651 milyon lirayla THY oldu.

Dolardaki yılık artış yüzde 40

Geçen yıl Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 40,22 artışla 1.094 lira, Cumhuriyet Altını’nın satış fiyatı da yüzde 42,03 yükselişle 7 bin 330 lira oldu. Serbest piyasada dolar ve avro 2022’yi kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 41,77 yükselişle 18,7180 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 32,92 artışla 19,9800 liraya ulaştı. 2021 sonunda 17,9310 lira olan İngiliz Sterlininin satış fiyatı 2022’yi 22,5700 lira seviyesinden kapattı. İsviçre Frangı ise 2022’de önceki yıla kıyasla yüzde 39,51 değer kazanarak 20,2850 lira oldu.

REKLAM