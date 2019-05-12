Yöresel ürün ‘melocan’ tezgahlarda

Yüksek kesimlerde zahmetle toplanan, kan temizlemeden deri hastalıklarına kadar birçok tedavi edici özelliği bulunduğu belirtilen melocan, özellikle Ordu’da mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içi olarak tüketiliyor. Tezgahlarda satılmaya başlanan Karadeniz iklimine has, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan, kilogramı 15 liradan satılıyor. Kısa bir süre boyunca yetişen ve sonrasında sertleşerek odunsu kıvama dönüştüğü bilinen melocan, vatandaşlar tarafından sevilerek tüketiliyor.

İHA Melocan, özellikle Ordu’da mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içi olarak tüketiliyor.

Uzmanlar ise, melocan olarak bilinen bitkinin sağlık açısından olumlu etkileri olduğunu belirterek, “Sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün insan sağlığına birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. Melocan sürgünü insanı terletiyor, kanı temizliyor. Cilt hastalıklarına faydalı olduğu belirlenen melocan, frengi hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Bitkinin en küçük bir toksik etkisi bulunmuyor” dedi.

FOTOĞRAF 11 Orhaneli ilçesinin 15 köyünde seralarda 5 aylık zorlu bir bakımın ardından köylü kadınlar tarafından yetiştirilen menekşe çiçeklerinin tohumları büyük rağbet görüyor. Tohumlar kilosu 3 bin ile 45 bin lira arasında değişen fiyatlarla ihraç ediliyor. Köylü kadınlar seralarda 100 saksıdan 1 kilo menekşe tohumu elde ediyor. Hollandalı bir firmanın aldığı tohumlar, dünyanın 15 ülkesine ihraç oluyor. Menekşe çiçeğinin Orhaneli ilçesinin 15 köyünde 25 çeşit tohumu üretiliyor. Köylü kadınlar çiçeklere 5 ay boyunca her gün çocukları gibi bakıyor. Bu işin dağ köylerine ciddi gelir getirdiğini ifade eden Başköylü kadınlar, Köyümüzde yetişen çiçek tohumları dünyanın çeşitli ülkelerinde park ve bahçeleri süslüyor. Biz menekşenin 25 çeşidinin tohumunu üretiyoruz. Bir kilo tohum yaklaşık 100 saksı çiçekten çıkıyor... Tohumu, çiçeği ektikten 5 ay sonra alabiliyoruz. Sabah kalkınca önce seralarımıza gelip çiçeklerimize bakıyoruz. Sulama ve temizlik işini yapıp sonra ev işine dönüyoruz. Çok güzel de para kazanıyoruz dedi. (Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor (Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor (Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor Bursa'nın dağ köylerinde kadınların yetiştirdiği menekşe tohumları kilogramı 3 ila 45 bin lira arasında dünyadaki tüm park ve bahçeleri süslüyor.

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