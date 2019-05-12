Yöresel ürün ‘melocan’ tezgahlarda

Yüksek kesimlerde zahmetle toplanan, kan temizlemeden deri hastalıklarına kadar birçok tedavi edici özelliği bulunduğu belirtilen melocan, özellikle Ordu’da mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içi olarak tüketiliyor. Tezgahlarda satılmaya başlanan Karadeniz iklimine has, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan, kilogramı 15 liradan satılıyor. Kısa bir süre boyunca yetişen ve sonrasında sertleşerek odunsu kıvama dönüştüğü bilinen melocan, vatandaşlar tarafından sevilerek tüketiliyor.
İHA
Melocan, özellikle Ordu’da mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içi olarak tüketiliyor.
Uzmanlar ise, melocan olarak bilinen bitkinin sağlık açısından olumlu etkileri olduğunu belirterek, “Sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün insan sağlığına birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. Melocan sürgünü insanı terletiyor, kanı temizliyor. Cilt hastalıklarına faydalı olduğu belirlenen melocan, frengi hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Bitkinin en küçük bir toksik etkisi bulunmuyor” dedi.
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Orhaneli ilçesinin 15 köyünde seralarda 5 aylık zorlu bir bakımın ardından köylü kadınlar tarafından yetiştirilen menekşe çiçeklerinin tohumları büyük rağbet görüyor.
Tohumlar kilosu 3 bin ile 45 bin lira arasında değişen fiyatlarla ihraç ediliyor.
Köylü kadınlar seralarda 100 saksıdan 1 kilo menekşe tohumu elde ediyor.
Hollandalı bir firmanın aldığı tohumlar, dünyanın 15 ülkesine ihraç oluyor.
Menekşe çiçeğinin Orhaneli ilçesinin 15 köyünde 25 çeşit tohumu üretiliyor.
Köylü kadınlar çiçeklere 5 ay boyunca her gün çocukları gibi bakıyor.
Bu işin dağ köylerine ciddi gelir getirdiğini ifade eden Başköylü kadınlar, Köyümüzde yetişen çiçek tohumları dünyanın çeşitli ülkelerinde park ve bahçeleri süslüyor. Biz menekşenin 25 çeşidinin tohumunu üretiyoruz. Bir kilo tohum yaklaşık 100 saksı çiçekten çıkıyor...
Tohumu, çiçeği ektikten 5 ay sonra alabiliyoruz. Sabah kalkınca önce seralarımıza gelip çiçeklerimize bakıyoruz. Sulama ve temizlik işini yapıp sonra ev işine dönüyoruz. Çok güzel de para kazanıyoruz dedi.
(Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor
(Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor
(Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor
Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor
Bursa'nın dağ köylerinde kadınların yetiştirdiği menekşe tohumları kilogramı 3 ila 45 bin lira arasında dünyadaki tüm park ve bahçeleri süslüyor.
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19 Mayıs ilçesinde doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izinle sökülüp tarlada yetiştirilmeye başlandı.
19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan ilk hasatta 12 ton ürün elde edildi.
Bu yıl orkide bitkisinin ekim alanları da genişletildi.
Hasadı yapılan orkidelerin toz hali ise kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.
'ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR': 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, orkidenin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını belirtti.
Karaman Samsun bölgesinde yaklaşık 34 çeşit orkide çeşit var. Biz bunlardan 4-5’nini tarıma elverişli olduğunu tespit ettik. Şu an 25 dönüm arazide orkide bitkisinin tarımını yapıyoruz...
Bitkiden elde edilen yumrular henüz tarlada yaş halde kilosu 50 TL'den satılıyor. Çok ciddi bir talep var. Kuru olarak kilosu 400 liraya, toz hali ise kilogramı 800-1000 TL'ye satılıyor. Bölgemizde proje kapsamında üretilen ürün sayısı her geçen yıl artıyor. Bölgemizin toprak yapısı bu bitkiye çok uygun olduğu için verimli bir sonuç alıyoruz dedi.
'CEZA MİKTARI DA ARTIYOR': Orkide bitkisinin koruma altında olduğu için doğadan koparılmasının yasak olduğunu da aktaran Karaman, “Doğadan koparılması halinde cezası 60 bin TL. Her yıl ceza miktarı da artıyor. Metrekareden bir kilo yaş halde orkidelerin yumrularını alıyoruz. 1 dönüm yerde üretim bir aileye yetiyor. Yaş halde yıllık bir ton ürün aldığında. 50 bin TL’lik bir gelir elde edilmiş oluyor” diye konuştu.
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor
Orkide kilosu bin liradan alıcı buluyor
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan ve 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında üretimine başlanan orkide bitkisinin bu yılki hasadına başlandı. Hasadı yapılan ve ciddi talep gören orkidelerin toz hali kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.