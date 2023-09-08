Yüksek teknoloji Marmara’da kalsın

Üretime, ihracata ve istihdama destek veren OSB'ler, toplam üretimin yüzde 33’ünü gerçekleştiriyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ile Marmara Bölgesi’ndeki 98 organize sanayi bölgesinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerin sorun ve taleplerinin istişare edildiği toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Marmara’nın Türk sanayisinin kalbi olduğunun altını çizdi. Bölgede 75’i işletme aşamasında olmak üzere toplam 98 organize sanayi bölgesi olduğunu ifade eden Kütükcü, Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerde 33 bin 724 fabrikanın üretim yaptığını, 938 bin 633 kişiye de istihdam sağlandığı bilgisini verdi.

OSB'LER YETMİYOR

Kütükcü, Türkiye’nin yatırım iştahının çok yüksek olduğunu, ancak yatırımcıların sanayi parseli talebine karşın OSB’lerin genişleme alanı açmakta zorlandıklarını ifade ederek, Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’dan destek istedi. Kütükcü, şöyle devam etti:

“Neredeyse tüm organize sanayi bölgelerimiz genişlemek, büyümek istiyor. Maalesef bürokrasiye veya bazı önyargılara yenik düşüyoruz. Yeterli düzeyde parsel üretemediğimiz için, yatırımcılarımıza ya noter huzurunda kura ile yer tahsis ediyoruz. Bu durum Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği Türkiye’nin yeni mottosu; yatırım, Üretim, İstihdam ve İhracatla büyüme hedefleriyle örtüşmüyor.”

Marmara Bölgesi’ndeki olası deprem gündemine de değinen Kütükcü, “Bölgede 1 milyona yakın istihdamımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla Marmara Bölgesi’nde konutlarımızın sağlamlığını konuşup, buralarda planlamalar yaparken, bu planların içinde organize sanayi bölgelerimizi ve diğer sanayi alanlarını da dahil etmek zorundayız” dedi. “Planlarda Marmara Bölgesi’nin sanayi yükünü hafifletmeye yönelik stratejilerimiz olması gerekli” diyen Kütükcü şunları söyledi:

TESİSLERİ DEPREME DAHA DAYANIKLI HALE GETİRELİM

“Marmara’daki yeni hedefimiz ise; bölgeyi orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten yeni bir sanayi alt yapısına kavuşturmak olmalı. Yeni sanayi akslarındaki yatırım alanlarını, demir yolu ve diğer ulaşım imkanlarını, bu bölgelerdeki OSB’lerin iltisak hatlarını, eğitim altyapılarını, insan kaynağı ihtiyacını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkanlarını topyekûn içine alan bir makro plana ihtiyacımız var. Tüm bunlar kolay değil, ama imkansız da değil. Devlet, millet el ele vererek bunu başarabileceğimize inanıyorum.”

Sanayi alanlarını 5 yılda 2 katına çıkaracağız

Toplantıya katılarak OSB’lerin taleplerini dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, reel sektörün dünya ekonomisinde ağırlığını hissettireceği yeni bir döneme girileceğine inandığını belirtti. İnan, bu dönemde Marmara Bölgesi’nin hem Türk sanayisindeki liderliğini koruyacağını, hem de dünyadaki ağırlığını artıracağını vurguladı. İnan, OSBÜK Başkanı Kütükcü’nün yeni sanayi alanı ve OSB’lerin genişleme taleplerine yönelik ise şunları kaydetti: “Sanayi alanlarımız şu anda toplam yüzölçümümüzün binde 4’ünü oluşturuyor. Bunu 5 yıl içinde iki katına, binde 8’e çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ihtiyaç gerçekten var. Ayrıca OSB Uygulama Yönetmeliği’ni de çalışıyoruz, kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız.”







