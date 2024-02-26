|
Ekonomi

Yurt dışından en çok kaynak sağlayan banka VakıfBank oldu

VakıfBank, çeşitli yapılar altında farklı uluslararası bankalarla gerçekleştirdiği yurt dışı fonlama işlemleriyle 2023'te Türkiye'ye toplam 6,3 milyar dolar taze kaynak sağladı.

15:13 - 26/02/2024 Pazartesi
AA
VakıfBank
VakıfBank

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılık alanında attıkları adımlarla Türk bankacılık sektöründeki öncü konumlarını koruduklarını belirtti.


Üstünsalih, bu alandaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya, VakıfBank ve uygulamalarını hep daha ileriye taşımaya devam ettiklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Son olarak, 2015'ten bu yana yayımlamakta olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporu notumuzu 2 basamak birden yükselterek 'A' skoru ile 'Liderlik' seviyesine taşımayı başardık. Dünya üzerinde CDP iklim raporlaması yapan şirketlerden 346'sı A listesinde bulunmaktadır. Biz de Türkiye'den bu listeye girmeye hak kazanan 17 şirketten birisi olarak, finans sektörü dünya sıralamasında ilk yüzde 22'lik dilimin içerisinde yer almayı başardık. Bunun yanı sıra, CDP Su Güvenliği Raporlaması notunu da bir önceki yıla göre iki basamak birden yükselterek 'A-'Liderlik seviyesine taşımış bulunuyoruz.'"


Sürdürülebilir bankacılık anlayışını bir bütün olarak ele aldıklarını ve her alanda stratejilerinin odağına yerleştirdiklerini belirten Üstünsalih, bu doğrultuda uluslararası fonlama tarafında da sürdürülebilirlik temalı projelere ve işlemlere öncelik verdiklerine dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Malumunuz 2023'te 6,3 milyar dolar ile uluslararası piyasalardan en çok taze kaynağı ülkemiz ekonomisine kazandıran banka olduk. Böylece toplam yurt dışı fonlama tutarımız 14 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve toplam pasifler içindeki payı yüzde 15 seviyesine yükselmiştir. 2023'te yurt dışı fonlama işlemlerine baktığımızda en önemlilerinden birisi şüphesiz ki ocak ayında toplam 9 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen, vadeleri 4 ve 5 yıl olmak üzere iki dilimden oluşan 2 milyar dolar tutarında Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük DPR seküritizasyon işlemi olmuştur."


Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Yeni Şafak Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görüntüledi
Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Yeni Şafak Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görüntüledi

2021 yılında on yıl içinde elektrikli araçlara 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Çinli teknoloji devi Xiaomi bu kapsamda ilk aracını da görücüye çıkardı. Yeni Şafak Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde sergilenen Xiaomi'nin elektrikli otomobli SU7'yi görüntüledi. Xiaomi SU7 nedir? sorusuna şık tasarımı ile cevap veren araç, menzili ve hızıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 0-100km/saate 2.78 saniyede ulaşan otomobilin 150 kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip. Tesla'ya rakip olacak tasarım hatlarına sahip SU7'de Çinli marka V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonunu ise 2025 yılında üretime alacak. Xiaomi SU7 nedir?





#Vakıfbank
#Abdi Serdar Üstünsalih
#Banka
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri