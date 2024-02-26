Yurt dışından en çok kaynak sağlayan banka VakıfBank oldu

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılık alanında attıkları adımlarla Türk bankacılık sektöründeki öncü konumlarını koruduklarını belirtti.





Üstünsalih, bu alandaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya, VakıfBank ve uygulamalarını hep daha ileriye taşımaya devam ettiklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Son olarak, 2015'ten bu yana yayımlamakta olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporu notumuzu 2 basamak birden yükselterek 'A' skoru ile 'Liderlik' seviyesine taşımayı başardık. Dünya üzerinde CDP iklim raporlaması yapan şirketlerden 346'sı A listesinde bulunmaktadır. Biz de Türkiye'den bu listeye girmeye hak kazanan 17 şirketten birisi olarak, finans sektörü dünya sıralamasında ilk yüzde 22'lik dilimin içerisinde yer almayı başardık. Bunun yanı sıra, CDP Su Güvenliği Raporlaması notunu da bir önceki yıla göre iki basamak birden yükselterek 'A-'Liderlik seviyesine taşımış bulunuyoruz.'"





Sürdürülebilir bankacılık anlayışını bir bütün olarak ele aldıklarını ve her alanda stratejilerinin odağına yerleştirdiklerini belirten Üstünsalih, bu doğrultuda uluslararası fonlama tarafında da sürdürülebilirlik temalı projelere ve işlemlere öncelik verdiklerine dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:





"Malumunuz 2023'te 6,3 milyar dolar ile uluslararası piyasalardan en çok taze kaynağı ülkemiz ekonomisine kazandıran banka olduk. Böylece toplam yurt dışı fonlama tutarımız 14 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve toplam pasifler içindeki payı yüzde 15 seviyesine yükselmiştir. 2023'te yurt dışı fonlama işlemlerine baktığımızda en önemlilerinden birisi şüphesiz ki ocak ayında toplam 9 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen, vadeleri 4 ve 5 yıl olmak üzere iki dilimden oluşan 2 milyar dolar tutarında Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük DPR seküritizasyon işlemi olmuştur."



















