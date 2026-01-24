Yurt dışından TL fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.