Yurt dışından TL fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı

00:5224/01/2026, Cumartesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TCMB, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranlarını arttırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesine karar verdi.

TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14’e çıkarıldı.




#TCMB
#Vade
#Türk Lirası
