Ekonomi Zelenskiy temmuz ayına dikkat çekip uyardı Birçok ülke felaketin büyüklüğünü anlayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Zelenskiy temmuz ayına dikkat çekip uyardı: Birçok ülke felaketin büyüklüğünü anlayacak!

Rusya'nın ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle 22 milyon ton tahılın depolarda bekletildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temmuz ayına işaret ederek, ''Birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak.'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiy temmuz ayına dikkat çekip uyardı: Birçok ülke felaketin büyüklüğünü anlayacak!
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, “Bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz" dedi.

Zelenskiy ayrıca açıklamasında, “Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak” ifadelerini kullandı.

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