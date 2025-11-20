Yeni Şafak
Zeytinde bereket yılı

Zeytinde bereket yılı

20/11/2025, Perşembe
Meyvelerde don ve kuraklığın etkisiyle büyük rekolte kayıplarının yaşandığı bu yıl, zeytin üreticileri için bereketli geçiyor. Ulusal Resmi Rekolte Tahmin Heyeti’nin tespitlerine göre; bu sezon 204 milyon zeytin ağacından 3,6 milyon ton ürün bekleniyor.

204 milyondan fazla zeytin ağacında tamamlanan verim ölçümleri, bu yıl hem sofralıkta hem yağlıkta yüksek kalite ve bereketli bir hasada işaret ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen ulusal rekolte çalışmaları, bu yıl zeytinliklerde bereketin yüksek olacağına işaret ediyor. Saha incelemeleri ve ağaç başı verim ölçümleri, hasada yaklaşılırken üreticilerin yüzünü güldüren sonuçlar ortaya koydu. Ulusal Resmi Rekolte Tahmin Heyeti’nin değerlendirmelerine göre; bu sezon toplam zeytin üretiminin 3 milyon 600 bin ton seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu güçlü tablo, ülke genelinde hem sofralık hem yağlık zeytin açısından bereketli bir hasat dönemi yaşanacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor.


İRİ VE KALİTELİ

Hasat zamanı girildiğinde sofralık zeytin üretiminin 750 bin ton seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Sektör temsilcileri, özellikle sofralık türlerde kalite ve dane iriliğinin bu yıl oldukça iyi seyrettiğini ifade ediyor. Sofralık zeytin üretiminde yine Manisa, Bursa, Aydın, Mersin ve Balıkesir’in ön planda olması bekleniyor. Sezonun en çok merak edilen başlığı olan zeytinyağı üretimi için de tablo son derece olumlu. Yağlığa ayrılacak zeytin miktarının yüksek olması sayesinde bu yıl 475 bin ton zeytinyağı üretileceği tahmin ediliyor. Bu miktar hem iç tüketim hem de ihracat açısından önemli bir rahatlama sağlayacak düzeyde görülüyor.


MEYVE VEREN AĞAÇ ARTTI

Ülke genelindeki zeytin ağacı varlığının 204 milyonun üzerine çıkmış olması, hasat dönemine yüksek üretim kapasitesiyle girildiğini gösteriyor. Meyve veren ağaç sayısının artması ve birçok bölgede verimliliğin yükselmesi, rekolte beklentisini destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönlendirdiği ekipler, sezon öncesi tüm zeytin bölgelerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Bu süreçte, zeytin bahçelerinde verim ölçümleri yapıldı. Hastalık ve zararlılarla mücadele sahadan takip edildi. Sulama, bakım ve budama ihtiyaçları belirlendi. Sıkım işletmeleri ve üreticilerle görüşülerek bölgesel durum analiz edildi.


