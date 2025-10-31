Ziraat Katılım borsa yolunda

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın halka arz sürecini resmen başlattıklarını belirterek, "Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısında bu izin süreçlerini tamamlayarak borsada gong çalmak" dedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, katılım bankacılığının Türkiye'de 40 yılı aşkın bir süredir yapıldığını ve özellikle 2000'lerden sonra sektörün büyümesinin hız kazandığını söyledi. Özdemir, bugün gelinen noktada katılım bankacılığının aldığı payın yüzde 8,5'i aştığına dikkati çekerek, "2000'li yıllarda sektörden aldığımız pay yüzde 2,5 seviyelerindeydi. 2015'te kamunun ilk katılım bankası olarak faaliyete başladığımızda bu oran 4,5'lere gelmişti. 15 yılda aşağı yukarı ikiye katlanmış" diye konuştu.

5 YILDA YÜZDE 20'Yİ AŞARIZ

Gelecek 5 yıllık süreçte de katılım bankacılığının payının yine ikiye katlanarak yüzde 20'leri aşacağına inandıklarını dile getiren Özdemir, sektöre sürekli yeni oyuncuların da girdiğini aktardı. Metin Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sektöre dahil olduğumuzda 4'üncü bankaydık. Akabinde iki kamu katılım bankası daha faaliyete başladı. Uzun yıllar, bu 10 yıllık süreç içinde belki ilk yarısını 5 oyuncu ile tamamladık ama ikinci 5 yılda yeni oyuncular hızla dahil olmaya başladı. Bizim hedefimiz tabi ki ilk etapta yüzde 15'e ulaşmak, ondan sonra da sektörü yüzde 25-30'lara taşıyabilmek."

2026'NIN İLK YARISINDA GONG ÇALACAĞIZ

Özdemir, Ziraat Katılım'ın halka arz sürecine ilişkin, "O günden bugüne yaptığımız hazırlıklar neticesinde geçen ay esas sözleşmede birtakım değişikliklere gittik. Kayıtlı sermayeye geçmemiz gerekiyor. Bu anlamda gerekli başvurularımızı yapmış olduk. Süreci resmen başlattık. Bundan sonraki aşamalarda SPK'nın, gerek BDDK'nın bu süreçlerle alakalı izinlerini tamamlayacağız. Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısında bu izin süreçlerini tamamlayarak borsada gong çalmak. Halka arzdan elde edeceğimiz fonu tamamen sermayeye katarak, güçlendirerek ve büyüterek reel ekonomiye daha fazla destek olabilme imkânını yakalamış olacağız" ifadelerini kullandı.

AFRİKA'DAN CİDDİ TALEP GELİYOR

Dünyada katılım finans sektörünün 4,5-5 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığı bilgisini veren Özdemir, "Önümüzde kısa bir süre içinde bunun 7,5-8 trilyon dolara çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi. Ziraat Katılım ailesi olarak yaptıkları görüşmelerde ve uluslararası ziyaretlerde teveccüh gördüklerine değinen Özdemir, şunları kaydetti: "Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika özellikle. Bu anlamda Afrika'daki ilk Türk bankası olarak Sudan ve Somali'de şubeler açtık. Tabii diğer Afrika ülkelerinden de bize ciddi anlamda talepler gelmeye başladı. Oradaki büyükelçilerimiz sağ olsunlar kendi ülkelerinde de şubeler açmamızı istiyorlar. Tabii bu işte arkamızdaki bu ekosistemin giderek güçlenmesiyle onun dünyaya yansıması olarak görebiliriz."

Metin Özdemir

Faizlerin düşmesiyle yatırımların önü açılacak

İki yıldır mücadele edilen enflasyonun önemli oranda düşeceğine inandıklarını vurgulayan Özdemir, şu açıklamalarda bulundu: "Enflasyonun düşmesiyle ekonomik hareketliliğin canlanacağına, piyasada uygulanan kâr payı, faiz oranlarının hızlı şekilde düşerek yatırımların önünün açılacağına inanıyoruz. Biz aslında katılım bankaları olarak 2025 yılında yüzde 10'luk barajı (katılım bankalarının genel bankacılık içindeki payı) aşmayı hedeflemekteydik. Son iki yılda uygulanan ekonomik politikalar ve Merkez Bankası'nın birtakım sınırlandırmaları sebebiyle bu tempomuzu biraz düşürmek durumunda kaldık ama payımızı muhafaza ettik. Bu anlamda bir genişleme ve sınırlandırılmaların ortadan kalkmasından sonra da hızlı bir şekilde bu aradaki farkı kapatacağımıza inanıyorum. Bu anlamda yüzde 10'luk barajı 2026'da geçeceğimize inanıyorum."







