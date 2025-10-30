TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri belli oldu

TCMB, Ekim 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi.