Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri belli oldu

TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri belli oldu

10:3930/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve hanehalkı için arttığını, reel sektör için azaldığını açıkladı.

TCMB, Ekim 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi.



Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde gerçekleşti.




#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
#Ekonomi
#enflasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri tabloya eklendi! 36 maddelik torba detaylandı: Bağ-kur ihya süresi, düşük prim...