Akbank'tan sonra Ziraat mobile de erişim yok: Bankadan açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta Akbank'ta yaşanan erişim sorununun ardından bugün de Ziraat Bankası'nda benzer bir durum yaşanıyor. Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına bu sabah saatlerinden beri giriş yapılamıyor.
Uygulamaya girmek isteyen banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.
'YOĞUNLUK KAYNAKLI'
Ziraat Bankası'ndan yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi. Banka, “yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunu yaşanıyor” dedi. Ziraat Bankası, işlemlerin diğer kanallardan (Web, telefon bankacılığı vs.) sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ziraat Mobil’de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz.
Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.”
- Bankanın uygulamasıyla ilgili iki gün önce de böyle bir sorun yaşanmıştı. Yetkililer arıza ile ilgili bilgi vermezken, herhangi bir saldırı olmadığını belirtmişlerdi.