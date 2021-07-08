Teknoloji Akbank kullanıcı verilerinin satışa çıktığı iddia edildi
İNTERNET

Akbank kullanıcı verilerinin satışa çıktığı iddia edildi

Akbank'ın tüm sistemlerine erişim problemi yaşanmasının ardından söylentiler devam ediyor. Bu kez de ortaya çıkan yeni bilgiler, toplamda 20 milyon Akbank kullanıcına ait kişisel verilerin internette satışa çıkarıldığı iddia edildi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Akbank kullanıcı verilerinin satışa çıktığı iddia edildi
Akbank

Akbank'ın tüm sistemleri 6 Temmuz - 8 Temmuz tarihleri arasında erişime kapandı. Şirket, uzun süre devam eden bu kesintiyle alakalı açıklama yaparak problemin ana bilgisayardan kaynaklandığını duyurdu.

  • Müşterilerimizle hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıca bugün erişim sorununun düzelmesiyle birlikte mağdur olan müşterilere için 2 gün kesintisiz hizmet desteği de duyuruldu.

Son olarak, özellikle siber saldırı ve kişisel verilerin ele geçirilmesi konusunda önemli veriler paylaşan Cybertint isimli Twitter profili, Akbank'ın sisteme rişims orununun bir siber saldırıdan kaynaklanabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Hatta bunun yanı sıra toplamda 20 milyon kullanıcıya ait olduğu iddia edilen bilgilerin internette farklı platformlarda satıldığı da iddia edildi.

Akbank, daha önce bu erişim sorununun siber saldırıdan kaynaklanmadığını duyurmuştu. Fakat son olarak ortaya çıkan bu bilgilerle alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

Akbank'tan erişim sorunu açıklaması: Ana bilgisayardan kaynaklı
EKONOMİ
Akbank'tan erişim sorunu açıklaması: Ana bilgisayardan kaynaklı

Akbank'tan yeni açıklama: Teknik sorundan kaynaklı kesintiler giderildi
EKONOMİ
Akbank'tan yeni açıklama: Teknik sorundan kaynaklı kesintiler giderildi

Akbank'ta erişim sorunu düzeldi: 2 gün boyunca mağdur olan müşterilere 2 gün kesintisiz hizmet
EKONOMİ
Akbank'ta erişim sorunu düzeldi: 2 gün boyunca mağdur olan müşterilere 2 gün kesintisiz hizmet
Abone Ol Google News
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Yeni Akbank iddiası

Yeni Akbank iddiası

​İki gün erişim sıkıntısı yaşanan bankayla ilgili şoke eden iddia.
Uzaylılar var iletişime geçecekler

'Uzaylılar var
iletişime geçecekler'

​​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması.
'Uçan Kale' teslim edildi

'Uçan Kale' teslim edildi

Erdoğan: 'Peşkeş çekiliyor' denilen projeler en kritik yatırımlar.

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.