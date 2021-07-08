Akbank kullanıcı verilerinin satışa çıktığı iddia edildi

Akbank'ın tüm sistemleri 6 Temmuz - 8 Temmuz tarihleri arasında erişime kapandı. Şirket, uzun süre devam eden bu kesintiyle alakalı açıklama yaparak problemin ana bilgisayardan kaynaklandığını duyurdu.

Müşterilerimizle hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıca bugün erişim sorununun düzelmesiyle birlikte mağdur olan müşterilere için 2 gün kesintisiz hizmet desteği de duyuruldu.

A Threat Actor is selling information allegedly related to 20 million users of @Akbank for $5000.

The data shared by the actor may not be related to the system access problems #Akbank is experiencing, so he seems to be using this as an opportunity to gain popularity. pic.twitter.com/Kbs93ZI7AK

— Cyberthint (@cyberthint) July 8, 2021

Son olarak, özellikle siber saldırı ve kişisel verilerin ele geçirilmesi konusunda önemli veriler paylaşan Cybertint isimli Twitter profili, Akbank'ın sisteme rişims orununun bir siber saldırıdan kaynaklanabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Hatta bunun yanı sıra toplamda 20 milyon kullanıcıya ait olduğu iddia edilen bilgilerin internette farklı platformlarda satıldığı da iddia edildi.

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Akbank, daha önce bu erişim sorununun siber saldırıdan kaynaklanmadığını duyurmuştu. Fakat son olarak ortaya çıkan bu bilgilerle alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

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