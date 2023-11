Züccaciye sektörünün gözü evlilik kredisinde

Öksüz, 12. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi’ne bu yıl 50 ülkeden 80’i yabancı olmak üzere 120’den fazla yerli ve yabancı satın almacı firma katıldığını söyledi. Yaklaşık 5 binin üzerinde görüşmenin yapıldığı zirvede Öksüz, ABD, Japonya ve Kanada’ya ihracata yoğunlaştıklarını belirterek Uzak Doğu pazarına da yöneldiklerini belirtti. Öksüz, “En büyük hedef pazarımız Uzak Doğu. Hedef pazarlarımız arasında, en fazla ithalat yapan ülke ABD, Japonya ve Kanada, bu ülkeleri önemsiyoruz. Çünkü bu ülkelerde onların toplam ithalatından aldığımız pay binde 3, on binde 3, on binde 5'ler seviyesinde. 11 senedir düzenlediğimiz zirvemizle yıllık ihracatımıza yaklaşık yüzde 20’lik bir katkı sunuyoruz. Dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri arasında 8. sıradayız. Kilogram başına ihracatımızı 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardık” dedi.

Uzak Doğu pazarlarına ağırlık verdiklerini ve bu yüzden geçtiğimiz günlerde Vietnem’a bir ticari heyetle gittiklerinin altını çizen Mesut Öksüz, “Çin pazara hızlı geri döndü. Ciddi bir fiyat rekabetiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden pazarlarımızı çeşitlendirmemiz, mevcut pazarlarımızdaki ihracatımızı da artırmamız gerekiyor. Ticari heyetimizle ziyarette bulunduğumuz pazarlardan biri de Vietnam oldu. Önemli temaslarda bulunduk. En büyük hedef pazarımız Uzak Doğu. Hedef pazarlarımız arasında, en fazla ithalat yapan ülke ABD, Japonya ve Kanada, bu ülkeleri önemsiyoruz. Çünkü bu ülkelerde onların toplam ithalatından aldığımız pay binde 3, on binde 3, on binde 5'ler seviyesinde. Dolayısıyla buraya yapacağımız her ciro, ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlayacaktır” dedi. İhracat pazarlarını büyütmeyi istediklerini belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Markalaşma, ürün kalitesi konusunda Türk ürünleri iyi bir konumda. Avrupa’daki konumumuz Türk ürünlerinin kalitesini ve algısını gösteriyor. Camda dünya ikincisi, dünya beşincisi şirketlerimiz var. Porselende, çelikte, plastikte çok önemli firmalarımız var. Bunlar her yıl kendilerini geliştirerek önemli yatırımlarla büyümeye devam ediyor” diye konuşurken ihracatı artırmak üzere biri sektörünün dünyadaki en büyük fuarlarından olmak üzere 2 fuar, 2 üretici-marka buluşması ve 6 ülkede de B2B görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.