EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvuru takvimi belli oldu mu? sorusu EKPSS taban puanlarıyla tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih tarihleri.

2024 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTA ÖĞRETİM EKPSS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI