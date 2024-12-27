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Elazığ'da bugün hava nasıl? 27 Aralık 2024 Elazığ hava durumu

Elazığ'da bugün hava nasıl? 27 Aralık 2024 Elazığ hava durumu

15:4627/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Elazığ hava durumu
Elazığ hava durumu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ’ın ve ilçelerin hava durumu hakkında açıklamada bulundu. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Adıyaman ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın güneyi ile doğusunda ve Tunceli’nin doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. İşte 27 Aralık Elazığ hava durumu tahmininin ayrıntıları...

Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezine göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Adıyaman ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın güneyi ile doğusunda ve Tunceli’nin doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir.

27 Aralık 2024 Elazığ Hava Durumu

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR:

Rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir.

Elazığ İlçe İlçe Hava Durumu

Merkez

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Ağın

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Alacakaya

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )

Arıcak

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )

Baskil

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Karakoçan

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )

Keban

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Kovancılar

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu(akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )

Maden

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )

Palu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )

Sivrice

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )



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