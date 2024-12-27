Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ’ın ve ilçelerin hava durumu hakkında açıklamada bulundu. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Adıyaman ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın güneyi ile doğusunda ve Tunceli’nin doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. İşte 27 Aralık Elazığ hava durumu tahmininin ayrıntıları...
Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezine göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Adıyaman ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın güneyi ile doğusunda ve Tunceli’nin doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir.
27 Aralık 2024 Elazığ Hava Durumu
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR:
Rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir.
Elazığ İlçe İlçe Hava Durumu
Merkez
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Ağın
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Alacakaya
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )
Arıcak
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )
Baskil
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Karakoçan
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )
Keban
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Kovancılar
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu(akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )
Maden
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )
Palu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )
Sivrice
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli )