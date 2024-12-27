Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezine göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Adıyaman ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın güneyi ile doğusunda ve Tunceli’nin doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir.