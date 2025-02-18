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Emekli banka promosyonunda 40 bin TL işaret edildi: SGK ile bankalar arasında yeni protokol

Emekli banka promosyonunda 40 bin TL işaret edildi: SGK ile bankalar arasında yeni protokol

09:3718/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Emekli promosyonunda yeni rakam şekilleniyor
Emekli promosyonunda yeni rakam şekilleniyor

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokolle emekli promosyonlarının 40 bin TL'ye kadar çıkabileceği iddia ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik ödemelerin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokol kapsamında emekli promosyonlarının 40 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Yılbaşındaki maaş zamlarının ardından özel bankalar promosyonlarını 25 bin TL’ye, kamu bankaları ise 27 bin TL’ye kadar çıkarmıştı. Yeni düzenlemeyle emekli promosyonlarında rekor artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI 40 BİN TL OLACAK

Emekli promosyonları 40 bin liraya çıkıyor. Tarih verildi. Sputnik’te yer alan habere göre, şu anda 19 kamu ve özel banka ile SGK arasında mevcut promosyon anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın yenilenmesi gündemde. Emekli prmosyon ödemelerinin mart ayında promosyonların 40 bin TL'ye kadar çıkabileceği konuşuluyor.

EMEKLİYE 'BEKLEYİN' UYARISI

Sosyal Güvenlik uzmanları, daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilere mart ayında yapılacak olan yeni anlaşmayı beklemelerini tavsiye etti. Yeni anlaşmalarla emekli promosyonlarının yüzde 50 oranında artması beklenirken 8 bin TL ile 12 bin TL arasında olan promosyonların da 12 bin TL ile 18 bin TL arasına çıkması öngörülüyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Şu anda bir kamu bankası, 12 bin TL’lik emekli promosyonunun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme yaparak toplamda 27 bin TL’ye kadar ödeme veriyor.


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