EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Emlak vergisi ne zaman ödenecek, kimler muaf?

Konut, iş yeri ve arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için süreç başladı. Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen vergi, mülkün türü ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ödemeler belediyelerden nakit veya kredi kartıyla yapılabileceği gibi, e-Devlet ve online tahsilat sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan, belirli şartları taşıyan emekliler, işsizler, şehit yakınları ve gaziler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?

Mülk sahipleri emlak vergisini her sene iki taksitte öder. İlk taksit 1 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit ise 1-30 Kasım arası oluyor.

Vergi ödemeleri, https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresi üzerinden görüntülenerek ödeme yapılabilir.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

Söz konusu vergiyi, taşınmazın sahibi, varsa yararlanma hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı sahibi gibi kullananlar ödemekle yükümlüdürler.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?