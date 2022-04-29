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Özgün En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı temmuz zammı
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı temmuz zammı

Son zamanlarda vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı zammı. Emekli maaşlarına her yıl düzenli olarak zam yapılıyor. En son geçtiğimiz ocak ayında zam yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasıyla birlikte vatandaşlar heyecanlandı. Bakan Bilgin ne dedi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İştehaberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı temmuz zammı: Son dakika
Özgün

Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşına ne kadar zam geleceği. Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım.’ ifadelerini kullandı. Peki, emekli maaşa ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaş ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

  • En düşük emekli maaşına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.

Emekli maaşa zam

Kaya, emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını ancak bu zammın en düşük emekli maaşı olan 2500 lira üzerinden mi yoksa yeni açıklanacak en düşük emekli maaşı üzerinden mi yatırılacağına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

En düşük emekli maaşı alan kişilerin esas maaşları düşükse, emekli maaşlarına gelen zamlar ne zaman en düşük emekli maaşını yakalarsa o zaman maaşları yükseliş gösteriyor. Bu konu hakkında da müjdeyi Bakan Bilgin'in vereceği öne sürülüyor.

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