Enflasyon ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım ayı enflasyon açıklanma tarihi

Kasım ayının son haftasına girilirken, milyonlarca kişi enflasyon rakamlarını merak ediyor. Ekonomik gelişmeleri yakından izleyen vatandaşlar “Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. TÜİK takvimi doğrultusunda paylaşılacak veriler, hem maaş hem de piyasa beklentileri açısından kritik önem taşıyor. İşte güncel gelişmeler…

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım enflasyonu henüz açıklanmadı. Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

KASIM ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri kasımda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüketici enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.