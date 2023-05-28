Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için tekrar sandık başına gitti. Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. 2. tur seçimlerine yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmen katıldı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlılar seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında 73 ülkede kurulan sandıklarda oylarını verdi. 2. tur seçim sonuçları anlık veriler yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edilmekte.

Erdoğan oy sayısı oy oranı kaç? Toplamda geçerli oyların kaçını aldı?

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oy sayımlarına geçilecek. Oyların sayılmasıyla birlikte YSK tarafından yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’ın aldığı oy oranı da belli olmuş olacak.

14 Mayıs seçimi Erdoğan oy sayısı oy oranı kaç?

YSK'nın 14 Mayıs 2023 kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçimi Kılıçdaroğlu oy sayısı oy oranı kaç? Toplamda geçerli oyların kaçını aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçimi Sinan Oğan oy sayısı oy oranı kaç? Toplamda geçerli oyların kaçını aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullandı?

Kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında 148 bin 183 oy kullanıldı, bunlardan 146 bin 847'si geçerli, 1336'sı geçersiz sayıldı. Gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4,33 oldu.



