Kuraklık ve barajlardaki su oranının dip yapmasının ardından beklenen kar nihayet geldi. Anadolu, beyaz elbisesini sabah saatlerinden itibaren giymeye başladı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayarak aralıklarla etkisini artıran kar yağışı sonrası kent merkezi, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte park ve bahçeler yağış nedeniyle karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini kimi esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.

Kars hava durumu

Kars'ta kar yağışı ve sis etkili oldu. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza bürünen şehirde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kaldırım ve yollarda biriken karları temizleyen ekipler, çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan hava durumu

Ardahan'da kar yağışı, sis ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Kentte, dün başlayan kar yağışı sabah da devam etti. Şehirde kar yağışının yanı sıra yer yer sis de etkisini gösterdi.

Tunceli hava durumu

Tunceli'de de kar aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Besiciler de kar yağışına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun mesai harcıyor. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kardan kapanan köy ve mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Bolu Dağı’nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Bölgede dün sağanağın ardından kara dönüşen yağış, otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.



