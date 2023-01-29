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Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli’de kar etkili oluyor

Yurt genelinde beklenen kar bu sabah saatlerinden itibaren özellikle Doğu Anadolu illerinde kendisini gösterdi. Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli beyaza büründü. Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, her yıl Kasım ayında başlayan ancak Ocak ayında olunmasına rağmen bir türlü yağmayan kar, sabah saatlerinde kenti etkisi altına altı. Dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde sezon açılışı yapıldı. İşte illerimizden kar manzaraları.

11:18 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kar yağışı hangi illerde var?

Kar yağışı hangi illerde var?

Kuraklık ve barajlardaki su oranının dip yapmasının ardından beklenen kar nihayet geldi. Anadolu, beyaz elbisesini sabah saatlerinden itibaren giymeye başladı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayarak aralıklarla etkisini artıran kar yağışı sonrası kent merkezi, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte park ve bahçeler yağış nedeniyle karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini kimi esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.

Kars hava durumu

Kars'ta kar yağışı ve sis etkili oldu. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza bürünen şehirde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kaldırım ve yollarda biriken karları temizleyen ekipler, çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan hava durumu

Ardahan'da kar yağışı, sis ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Kentte, dün başlayan kar yağışı sabah da devam etti. Şehirde kar yağışının yanı sıra yer yer sis de etkisini gösterdi.

Tunceli hava durumu

Tunceli'de de kar aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Besiciler de kar yağışına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun mesai harcıyor. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kardan kapanan köy ve mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Bolu Dağı’nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Bölgede dün sağanağın ardından kara dönüşen yağış, otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.


EYT son dakika haberleri: 29 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor
EYT son dakika haberleri: 29 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor

EYT son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) düzenlemesinin detayları açıkladı. Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır tartışma konusu olan emeklilikteki yaş sınırını çözecek düzenlemeyi hazırladıklarını ve Meclis sürecini takip ettiklerini dile getirmişti. EYT yasası AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. Emeklilik düzenlemesi pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki EYT ne zaman çıkacak, Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT son dakika haberleri neler? Bugün yeni gelişme var mı? EYT emeklilik şartı nedir? İşte 29 Ocak bugün EYT'deki son durum gelişmeleri.

#hava durumu
#meteoroloji
#Kars
#Erzurum
#Ardahan
#Tunceli
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Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli’de kar etkili oluyor
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