Allah'ın güzel isimlerinden "es-Samed"

Allah'ın 99 isimleri arasından es-Samed isminin anlamını ve faziletini sizler için derledik. İşte, Allah'ın es-Samed isminin anlam ve fazileti.

ES-SAMED NE DEMEK?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan Es Samed bizlere O'nun sırları ve kudreti hakkında önemli bilgiler vermektedir. Es Samed Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını anlamına gelmektedir. Nitekim O yaratandır ve her yerde aynı zamanda her şeydedir. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duyamayacağı gibi hiçbir şeye de muhtaç değildir.

ES-SAMED ANLAMI NEDİR?

Allah her şeyi yaratan ve her şeyin üzerinde olandır. Bu sebeple Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi O'nun hiçbir şeye ihtiyacı da yoktur. Es Samed ismi şerifi de bizlere bu anlamı vermektedir. Yani O hiçbir şeye muhtaç değildir! Bununla birlikte birbiri ile benzeyen anlamlarını sıralayacak olursak;

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Kulların muhtaç olduğu zamanlarda bu durumunu dile getireceği ve bu ihtiyacını karşılamak için başvuracağı merci.

Herkes ve her şeye O'na muhtaç olduğu gibi O kimseye muhtaç değildir.

O'nun suretine bürünmek imkansızdır. O kimseye muhtaç değildir.

ES-SAMED İSMİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden Es Samed O'nun hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı ve hiçbir zaman muhtaç olamayacağı anlamını içermektedir. Allah'a niyaz ettikten sonra doğru zamanda niyet edilip sonrasında bu ismi şerif zikredilirse ruhsal olarak ferahlama ve kalben nur içinde hissetme durumlarını yaşarız.