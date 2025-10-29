ESKİ EHLİYET YENİLEME TARİHLERİ 2025: Eski ehliyet değiştirmek için son gün ne zaman, son tarih değişti mi?

Eski tip ehliyet sahipleri için kritik tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Süresi içinde belgesini yenilemeyen sürücüler hem cezai işlemle karşılaşacak hem de daha fazla değerli kâğıt ve hizmet bedeli ödeyecek. Yetkililer, son haftalarda randevu yoğunluğu yaşanmaması için vatandaşlara erken başvuru çağrısında bulundu.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE?

Sosyal medya hesabından sürücülere hatırlatmalarda bulunan Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında,

"Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerine yer verdi.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek.

Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler evraklar;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi.

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde istenilen belgeler;

Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan