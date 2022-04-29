Etli kuru fasulye tarifi: Etli kuru fasulye malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Teknoloji

Canik Acamedy savunma sanayinde eğitimin öncüsü olacak

Ateşli silah ve aksesuar ürünlerinin en güvenli, bilinçli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla kurulan Canik Academy, Türkiye’nin savunma sanayini yeni bir boyuta taşıyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) ve en bilinen markası Canik’in vizyon projesi Canil Academy, dünyada bu alanda global eğitim veren az sayıda silah üreticisinin iştiraki olarak faaliyet gösteren eğitim akademisi ve araştırma merkezi olarak dikkat çekiyor.