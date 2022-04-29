Etli kuru fasulye tarifi: Etli kuru fasulye malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. İftar sofralarında yapabileceğiniz kolay ve pratik lezzet etli kuru fasulye yemeği nasıl yapılır? İşte, etli kuru fasulye tarifi...
ETLİ KURU FASULYE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -2 su bardağı kuru fasulye
- -2 adet orta boy soğan
- -300 gram dana kuşbaşı eti
- -2 yemek kaşığı sıvı yağ
- -1 yemek kaşığı tereyağı
- -2 yemek kaşığı biber salçası (ya da domates salçası)
- -1 çay kaşığı tuz
- -1 çay kaşığı kimyon
- -1 çay kaşığı karabiber
ETLİ KURU FASULYE YAPILIŞI
- 1. Kuru fasulyeleri bir akşam önceden derin bir kabın içine alın ve üzerlerini geçecek kadar su ekleyip bu şekilde sabaha kadar bekletin.
- 2. Yemeğinize başlayacağınız zaman kuru fasulyelerin suyunu süzüp güzelce yıkayın ve bir tencereye alıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyerek haşlamaya başlayın. Fasulyeler haşlandığında suyunu süzün.
- 3. Ayrı bir tencerede etlerinizi de haşlamaya başlayın. Haşlanan etin suyunu kuru fasulye yapımında kullanmak üzere ayırın. Etleri içerisinden çıkarın.
- 4. Bir tencerenin içinde tereyağını ve sıvı yağı kızdırdıktan sonra küp küp doğranmış soğanları ekleyin.
- 5. Soğanlar kavrulduktan sonra haşlanmış etleri üzerine ekleyip biraz kavurun.
- 6. Soğan ve etlerin üzerine salçayı ekleyip kokusunu çıkana kadar kavurun. Yemeğe fasulyeleri de ekleyin ve güzelce karıştırın.
- 7. Tüm malzemelerin üzerine tuz ve sıcak su ya da et suyu ekledikten sonra pişirmeye başlayın.
- 8. Fasulye ve etler önceden haşlandığı için en geç 15 dakika içinde yemeğiniz hazır olacaktır.
- **Afiyet olsun.
ETLİ KURU FASULYE TARİFİNİN PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Etli kuru fasulye tarifini hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 50 dakikadır.
ETLİ KURU FASULYENİN KALORİ DEĞERİ
Etli kuru fasulyenin kalori değeri 267/kcal'dir.
ETLİ KURU FASULYE TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Dilerseniz kuru fasulyelerinizi düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz. Etlerinizi de düdüklü tencerede haşlayarak pişme süresini kısaltabilirsiniz. Düdüklü tencereniz yoksa kuru fasulyeleri mutlaka bir gece önceden suda bırakmayı unutmayın.
ETLİ KURU FASULYE YANINA NE İYİ GİDER?
Kuru fasulye yemeğinizin yanına sade pirinç pilavı yapabileceğiniz gibi erişteli pilav da yapabilirsiniz.
Bulgur pilavı da kuru fasulye yemeği ile güzel olacaktır.
Menünüzü ev yapımı güzel bir yoğurt ve çıtır çıtır salatalık turşusu ile tamamlayabilirsiniz.