A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu! EURO 2024 Türkiye D Grubu'nda Hırvatistan, Galler ve Ermenistan'la eşleşti

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımızın da katılacağı EURO 2024 elemeleri grup kurası bugün TSİ 13.00’da Almanya’da Frankfurt’da Festhalle Fuar Merkezi’nde başladı. 6 torbanın olduğu kuraya Türkiye, 4. torbada bulunuyor.

EURO 2024 Elemeleri kura çekimi

UEFA’ya bağlı 53 ülkenin yer alacağı elemelerde 10 grup olacak. Bu 10 grubun 7’sinde 5, 3’ünde 6 takım yer alacak. Gruplarda lider ve ikinciler, EURO 2024’e katılma hakkı kazanacak. 24 takımın yer alacağı finallerde ev sahibi Almanya, turnuvaya direkt katılacak.

Diğer 3 takım ise Mart 2024’te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belli olacak. Rusya ile Ukrayna arasında halen daha devam eden savaş ortamı nedeniyle Rusya, UEFA ve FIFA’nın kararıyla EURO 2024 elemelerinde yer alamayacak.

REKLAM

EURO 2024 Türkiye'nin rakipleri kim?

EURO 2024 elemelerindeki rakipler

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda,

EURO 2024 grup maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024’te grup eleme maçları 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde bitecek. Almanya’da yapılacak dev turnuva da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde oynanacak.

EURO 2024 elemeleri maç takvimi:

1. Maçlar: 23 - 25 Mart 2023

2. Maçlar: 26 - 28 Mart 2023

3. Maçlar: 16 - 17 Haziran 2023

4. Maçlar: 19 - 20 Haziran 2023

5. Maçlar: 7 - 9 Eylül 2023

6. Maçlar: 10 - 12 Eylül 2023

7. Maçlar: 12 - 14 Ekim 2023

8. Maçlar: 15 - 17 Ekim 2023

9. Maçlar: 16 - 18 Kasım 2023

10. Maçlar: 19 - 21 Kasım 2023

Play-Off yarı final maçları: 21 Mart 2024

Play-Off final maçları: 26 Mart 2024

Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda boy gösterdi. A Milli Futbol Takımımız, sırasıyla EURO 96, EURO 2000, EURO 2008, EURO 2016 ve EURO 2020’de yer almıştı. Ay-yıldızlılar, EURO 2024’e katılmak için de bugün rakipleriyle eşleşecek.

İşte torbalar...

1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. TORBA: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. TORBA: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. TORBA: TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. TORBA: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. TORBA: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri

Elemelere katılan 53 takım, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre yedi tanesi beşerli ve üç tanesi de altışarlı takımın olduğu on gruba ayrılırlar. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 20 takım doğrudan finallere katılım hakkı kazanır. Finallere katılacak diğer 3 takımı belirlemek için 21-26 Mart 2024 tarihlerinde yarı finaller ve finallerden oluşan play-off aşaması düzenlenir. Play-offlara katılacak takımlar, grup aşaması sonucunda doğrudan katılım hakkı kazanamamış takımlar arasından 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre belirlenir.

Grup aşaması sıralama kriterleri

Gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır:

Takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa, 1-3 kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa, 5-9 kriterler uygulanır. Gruptaki gol farkı Gruptaki atılan gol sayısı Gruptaki galibiyet sayısı Gruptaki deplasman galibiyeti sayısı Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)

2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralaması

Genel sıralama kriterleri Finaller grup aşaması kura çekiminde kullanılmak üzere genel sıralama kriterleri: Pozisyon Puan Gol farkı Atılan gol sayısı Galibiyet sayısı Deplasman galibiyeti sayısı Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan) 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralaması 6 takımlı gruplarda son sıradaki takımla oynanan maçlar dikkate alınmaz.

ÖZGÜN ÖZET | Getafe - Real Madrid: 0-1