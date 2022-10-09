A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu! EURO 2024 Türkiye D Grubu'nda Hırvatistan, Galler ve Ermenistan'la eşleşti

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımızın da katılacağı EURO 2024 elemeleri grup kurası bugün TSİ 13.00’da Almanya’da Frankfurt’da Festhalle Fuar Merkezi’nde başladı. 6 torbanın olduğu kuraya Türkiye, 4. torbada bulunuyor.
UEFA’ya bağlı 53 ülkenin yer alacağı elemelerde 10 grup olacak. Bu 10 grubun 7’sinde 5, 3’ünde 6 takım yer alacak. Gruplarda lider ve ikinciler, EURO 2024’e katılma hakkı kazanacak. 24 takımın yer alacağı finallerde ev sahibi Almanya, turnuvaya direkt katılacak.
Diğer 3 takım ise Mart 2024’te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belli olacak. Rusya ile Ukrayna arasında halen daha devam eden savaş ortamı nedeniyle Rusya, UEFA ve FIFA’nın kararıyla EURO 2024 elemelerinde yer alamayacak.
EURO 2024 elemelerindeki rakipler
- A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan,
- B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan,
- C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya
- D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye
- E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk
- F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç,
- G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ,
- H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya,
- I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya,
- J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda,
EURO 2024 grup maçları ne zaman başlayacak?
- EURO 2024’te grup eleme maçları 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde bitecek. Almanya’da yapılacak dev turnuva da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde oynanacak.
EURO 2024 elemeleri maç takvimi:
- 1. Maçlar: 23 - 25 Mart 2023
- 2. Maçlar: 26 - 28 Mart 2023
- 3. Maçlar: 16 - 17 Haziran 2023
- 4. Maçlar: 19 - 20 Haziran 2023
- 5. Maçlar: 7 - 9 Eylül 2023
- 6. Maçlar: 10 - 12 Eylül 2023
- 7. Maçlar: 12 - 14 Ekim 2023
- 8. Maçlar: 15 - 17 Ekim 2023
- 9. Maçlar: 16 - 18 Kasım 2023
- 10. Maçlar: 19 - 21 Kasım 2023
- Play-Off yarı final maçları: 21 Mart 2024
- Play-Off final maçları: 26 Mart 2024
- Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda boy gösterdi. A Milli Futbol Takımımız, sırasıyla EURO 96, EURO 2000, EURO 2008, EURO 2016 ve EURO 2020’de yer almıştı. Ay-yıldızlılar, EURO 2024’e katılmak için de bugün rakipleriyle eşleşecek.
İşte torbalar...
- 1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
- 2. TORBA: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
- 3. TORBA: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
- 4. TORBA: TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
- 5. TORBA: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
- 6. TORBA: Andorra, San Marino, Lihtenştayn
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri
- Elemelere katılan 53 takım, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre yedi tanesi beşerli ve üç tanesi de altışarlı takımın olduğu on gruba ayrılırlar. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 20 takım doğrudan finallere katılım hakkı kazanır. Finallere katılacak diğer 3 takımı belirlemek için 21-26 Mart 2024 tarihlerinde yarı finaller ve finallerden oluşan play-off aşaması düzenlenir. Play-offlara katılacak takımlar, grup aşaması sonucunda doğrudan katılım hakkı kazanamamış takımlar arasından 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre belirlenir.
Grup aşaması sıralama kriterleri
Gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır:
- Takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan
- Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı
- Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı
- 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa, 1-3 kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa, 5-9 kriterler uygulanır.
- Gruptaki gol farkı
- Gruptaki atılan gol sayısı
- Gruptaki galibiyet sayısı
- Gruptaki deplasman galibiyeti sayısı
- Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)
2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralaması
- Genel sıralama kriterleri
- Finaller grup aşaması kura çekiminde kullanılmak üzere genel sıralama kriterleri:
- Pozisyon
- Puan
- Gol farkı
- Atılan gol sayısı
- Galibiyet sayısı
- Deplasman galibiyeti sayısı
- Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)
- 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralaması
- 6 takımlı gruplarda son sıradaki takımla oynanan maçlar dikkate alınmaz.