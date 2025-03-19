"Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi? Sosyal yardım alanlara ne kadar ikramiye yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi sosyal yardım alan vatandaşlar, ikramiye ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Devlet tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yıl belirli şartları taşıyan vatandaşlara 4.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Peki, kimler bu ödemeden faydalanabilecek? Yaşlı maaşı, engelli aylığı ve evde bakım desteği alanlar ikramiye alacak mı? İşte detaylar…

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesi, SGK’dan emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara verilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, muharip gaziler, şampiyon sporcular ve terörden etkilenen sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bu ödemeden yararlanacak.

AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Ramazan Bayramı’nın son günü olan 1 Nisan’a kadar emekli aylığı bağlananlar, bu bayramda ikramiye almaya hak kazanacak. Nisan ve Mayıs aylarında başvuru yapanlar ise Kurban Bayramı’nda ödeme alabilecek.

DUL VE YETİMLERE İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

Emeklilere 4.000 TL bayram ikramiyesi ödenirken, dul ve yetimler bu tutardan aylık oranlarına göre ödeme alacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3.000 TL, yüzde 50 olanlara 2.000 TL, yüzde 25 oranında aylık alanlara ise 1.000 TL ikramiye ödenecek.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR NE KADAR ALACAK?

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar, gelir bağlanma oranına göre ödeme alacak. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlar 1.000 TL, yüzde 45 olanlar ise 1.800 TL ikramiye alacak.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANACAK?

Hem kendi emekli aylığını hem de eşinden ölüm aylığı alanlara sadece emekli maaşı kapsamında 4.000 TL ödeme yapılacak. Emekli aylığıyla birlikte iş göremezlik ödeneği alanlar da tam ikramiyeden faydalanacak.

BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

SGK, bayram ikramiyesi ödemelerini otomatik olarak gerçekleştirecek. Vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yok.

İKRAMİYEDEN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?