Evde bakım maaşı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bir sosyal yardım programı olan Evde Bakım Maaşı, her ay düzenli olarak yatırılmaktadır. Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcılara maddi destek sunan program kapsamında Haziran ayı yardımlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13 Haziran evde engelli bakım aylığı sorgulama, evde bakım parası yatan iller listesi ...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu ay Kurban Bayramı olması dolayısıyla ödemelerin ay sonuna kalmadan yatırılacağı tahmin ediliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 HAZİRAN 2023
Haziran ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu ay Kurban Bayramı olması dolayısıyla ödemelerin ay sonuna kalmadan yatırılacağı tahmin ediliyor.
12 HAZİRAN 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
1- Zonguldak
2- Balıkesir
3- Ankara
4- Samsun
5- Adana
6- Tokat
7- Diyarbakır
8- Isparta
9- Kayseri
10- Kırşehir
11- Çanakkale
12- Mersin
13- İzmir
14- İstanbul
15- Aksaray
16- Uşak
17- Ağrı
18- Kırklareli
19- Eskişehir
20- Antalya
21- Kütahya
22- Konya
23- Mardin
24- Şanlıurfa
25- Bursa
26- Amasya
27- Denizli
28- Kahramanmaraş
29- Aydın
30- Muğla
31- Sakarya
32- Edirne
33- Yozğat
34- Bitlis
35- Osmaniye
36- Tekirdağ
37- Karabük
38- Niğde
39- Kocaeli
40- Sivas
41- Burdur
42- Düzce
43- Yalova
44- Manisa
45- Adıyaman
46- Hatay
47- Ordu
48- Afyonkarahisar
49- Çorum
50- Gaziantep
51- Kırıkkale
52- Bilecik
53- Erzincan
54- Erzurum
55- Kars
56- Van
57- Sinop
58- Kilis
59- Bolu
EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.