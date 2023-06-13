Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bir sosyal yardım programı olan Evde Bakım Maaşı, her ay düzenli olarak yatırılmaktadır. Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcılara maddi destek sunan program kapsamında Haziran ayı yardımlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13 Haziran evde engelli bakım aylığı sorgulama, evde bakım parası yatan iller listesi ...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu ay Kurban Bayramı olması dolayısıyla ödemelerin ay sonuna kalmadan yatırılacağı tahmin ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 HAZİRAN 2023

Haziran ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu ay Kurban Bayramı olması dolayısıyla ödemelerin ay sonuna kalmadan yatırılacağı tahmin ediliyor.

12 HAZİRAN 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Zonguldak

2- Balıkesir

3- Ankara

4- Samsun

5- Adana

6- Tokat

7- Diyarbakır

8- Isparta

9- Kayseri

10- Kırşehir

11- Çanakkale

12- Mersin

13- İzmir

14- İstanbul

15- Aksaray

16- Uşak

17- Ağrı

18- Kırklareli

19- Eskişehir

20- Antalya

21- Kütahya

22- Konya

23- Mardin

24- Şanlıurfa

25- Bursa

26- Amasya

27- Denizli

28- Kahramanmaraş

29- Aydın

30- Muğla

31- Sakarya

32- Edirne

33- Yozğat

34- Bitlis

35- Osmaniye

36- Tekirdağ

37- Karabük

38- Niğde

39- Kocaeli

40- Sivas

41- Burdur

42- Düzce

43- Yalova

44- Manisa

45- Adıyaman

46- Hatay

47- Ordu

48- Afyonkarahisar

49- Çorum

50- Gaziantep

51- Kırıkkale

52- Bilecik

53- Erzincan

54- Erzurum

55- Kars

56- Van

57- Sinop

58- Kilis

59- Bolu

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.







