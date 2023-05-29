Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 23 haftasında kendi sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. İtalya Serie A’nın 24. haftasında Cremonese ile Roma karşı karşıya geldi. Giovanni Zini Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı. İngiltere FA Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.