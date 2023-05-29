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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı: Eyüpspor - Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. Sakaryaspor’u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek yarı finalde Bodrumspor’un rakibi olan Eyüpspor Arda Turan önderliğinde final için sahaya çıkacak. Evinde Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Bodrumspor ise zorlu deplasmanın ilk maçında avantaj yakalama peşinde olacak. İki karşılaşmadan oluşacak olan yarı finalin ilk maçının ne zaman oynanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler ne? İşte soruların yanıtları.

14:44 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim?

Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor finale direkt olarak çıkmaya hak kazandı. Yarı finalin ilk maçında ise Eyüpspor evinde Bodrumspor’u ağırlayacak. Maç detayları ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? MAÇIN HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turunda Eyüpspor ile Bodrumspor arasında oynanacak ilk maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eyüp Stadı'nda
31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00
'de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç
TRT SPOR
VE
BEIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşmanın rövanşı
4 Haziran Pazar
günü Bodrum'da oynanacak.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

EYÜPSPOR

1 Harun Tekin

4 Luccas Claro

7 Murat Uçar

18 Uğur Demirok

6 Sinan Kurt

10 Ryan Babel

13 Taşkın İlter

23 Ömer Bayram

57 Melih Kabasakal

99 Cenk Ahmet Alkılıç

11 Pa Dibba

BODRUMSPOR

1 Diogo Sousa

6 Süleyman Özdamar

23 Üzeyir Ergün

26 Musah Mohammed

34 Ali Aytemur

4 Erkan Değişmez

8 Samet Yalçın

48 Celal Dumanlı

10 Kenan Özer

41 Gökdeniz Bayrakdar

77 Cenk Şen

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR CANLI

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU


Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 23 haftasında kendi sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. İtalya Serie A’nın 24. haftasında Cremonese ile Roma karşı karşıya geldi. Giovanni Zini Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı. İngiltere FA Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.


#Eyüpspor
#Bodrumspor
#Spor Toto 1. Lig
#play-off
#Arda Turan
35 dakika önce
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