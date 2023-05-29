Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim?
Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor finale direkt olarak çıkmaya hak kazandı. Yarı finalin ilk maçında ise Eyüpspor evinde Bodrumspor’u ağırlayacak. Maç detayları ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? MAÇIN HAKEMİ KİM?
Spor Toto 1. Lig play-off 2. turunda Eyüpspor ile Bodrumspor arasında oynanacak ilk maçın hakemi belli oldu.
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
EYÜPSPOR
1 Harun Tekin
4 Luccas Claro
7 Murat Uçar
18 Uğur Demirok
6 Sinan Kurt
10 Ryan Babel
13 Taşkın İlter
23 Ömer Bayram
57 Melih Kabasakal
99 Cenk Ahmet Alkılıç
11 Pa Dibba
BODRUMSPOR
1 Diogo Sousa
6 Süleyman Özdamar
23 Üzeyir Ergün
26 Musah Mohammed
34 Ali Aytemur
4 Erkan Değişmez
8 Samet Yalçın
48 Celal Dumanlı
10 Kenan Özer
41 Gökdeniz Bayrakdar
77 Cenk Şen